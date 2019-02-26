Putin'in Sözcüsü Peskov'un kızı AP'de staja başladı
Anadolu Ajansı, AFP
Rusya lideri Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova Avrupa Parlamentosu'nda staj yapıyor.
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Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Fransız üyesi Aymeric Chauprade, basına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova’nın stajyer olarak işe alındığına ilişkin haberleri doğruladı.
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Chauprade, Elizaveta Peskova'nın Kasım 2018'de yanında stajyer olarak işe alındığını ve staj süresinin nisan ayında dolacağını belirtti.
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Aymeric Chauprade, Fransa'da hukuk ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim alan Peskova'nın staj başvurusunun AP tarafından da onaylandığını ifade etti.
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AP Sözcüsü Marjory van den Broeke ise Peskova'nın Savunma ve Güvenlik Alt Komitesi'nde staj yaptığını ancak hiçbir gizli belgeye ulaşımı olmadığını kaydetti.
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Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde, Peskova'nın AP'de stajyer olarak kabul edilmesi tepki çekiyor.
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6AP'deki merkez partiler, Rusya ve Putin'i aşırı sağcı partilere destek vermek ve AB'yi "bölmeye çalışmakla" suçluyor.
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7Halihazırda AB, Rusya'ya mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan bazı yaptırımlar uyguluyor.
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