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Putin'in Sözcüsü Peskov'un kızı AP'de staja başladı

Anadolu Ajansı, AFP

Rusya lideri Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova Avrupa Parlamentosu'nda staj yapıyor.

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    Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Fransız üyesi Aymeric Chauprade, basına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova’nın stajyer olarak işe alındığına ilişkin haberleri doğruladı.

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    Chauprade, Elizaveta Peskova'nın Kasım 2018'de yanında stajyer olarak işe alındığını ve staj süresinin nisan ayında dolacağını belirtti.

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    Aymeric Chauprade, Fransa'da hukuk ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim alan Peskova'nın staj başvurusunun AP tarafından da onaylandığını ifade etti.

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    AP Sözcüsü Marjory van den Broeke ise Peskova'nın Savunma ve Güvenlik Alt Komitesi'nde staj yaptığını ancak hiçbir gizli belgeye ulaşımı olmadığını kaydetti.

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    Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde, Peskova'nın AP'de stajyer olarak kabul edilmesi tepki çekiyor.

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    AP'deki merkez partiler, Rusya ve Putin'i aşırı sağcı partilere destek vermek ve AB'yi "bölmeye çalışmakla" suçluyor.
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    Halihazırda AB, Rusya'ya mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan bazı yaptırımlar uyguluyor.
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