Putin'in tiroid kanseri nedeniyle ameliyat olacağı öne sürüldü: Koltuğunu eski istihbaratçıya devredecek

ABD ve İngiliz basını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kanser nedeniyle ameliyat olacağını öne sürdü. İddianın kaynağı olarak, Rus Telegram kanalı General SVR gösterildi. General SVR, ameliyatın Putin’i "kısa bir süre" etkisiz hale getirebileceğiniı ve bu süre zarfında dizginleri bir yardımcıya teslim edeceğini iddia etti.

Putin'in sağlık durumunun kötü olduğu iddiasıyla ilgili resmi bir doğrulama yapılmadı. Ancak, 69 yaşındaki Putin'i titrek, kıpır kıpır ve şişmiş gibi gösteren son videolar ve fotoğrafları yorumlayan uzmanlar, onun Parkinson veya kanser dahil olmak üzere çeşitli hastalıklardan birinden muzdarip olabileceğini iddia etti.