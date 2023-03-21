Putin'in Ukrayna ziyaretinde dublör kullandığı iddia edildi: Dikkat çeken çene ayrıntısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hafta sonu Ukrayna’nın Mariupol kentine yaptığı ziyaret pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.
Ukrayna askeri istihbaratının üyelerinden biri olan Anton Gerashcenko, Putin’in gece yarısı yaptığı ziyarette dublör kullandığını öne sürdü.
Putin’in kanser olduğuna dair daha önce birçok kez uluslararası basında her yapılırken, Putin'in nadiren halkın karşısına çıkması da dublör kullandığı yönündeki tartışmaları körüklendirdi.
Putin’in yakın zamanda çekilen fotoğraflarda çenesinin farklı görünmesine dikkat çeken Gerashcenko, "Putin'e benzeyen bir adam Mariupol'u ziyaret etti." ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan, bu yılın başlarında Ukrayna askeri istihbarat başkanı Kyrylo Budanov, Putin'in benzerlerini kullanmasının bir suikast girişimi riskini azalttığını iddia ederek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin en az üç benzerini kullanıyor. Bu insanlar, Putin’e benzemek için birçok estetik ameliyat geçirmişler. Özellikle üç kişinin sürekli ortaya çıktığını biliyoruz ama kaç kişi olduklarını bilmiyoruz. Boyları onları ele veriyor. Videolarda ve resimlerde bu durum görülebiliyor. Ayrıca jestleri, vücut dilleri ve kulak memeleri de farklı.”
Bununla birlikte, Putin’in dublör kullandığı iddiası, Rusya Devlet Başkanı’nın geçen ay Moskova'da bir grup öğrenciyle buluşurken yüksek topuklu ayakkabılarla fotoğraflanmasıyla güçlenmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Rus işgali altındaki Donbas'ta yer alan Mariupol'ü ziyaret etti. Kente helikopterle inen Putin, ardından kendi kullandığı araçla şehrin içinde yol aldı. Yerel halkla görüşmeler de yapan Putin'e ziyareti sırasında Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Kuşnulin de eşlik etti.
Rus medyası, yeni sivil yerleşimler, sosyal tesis ve okullar ile ilgili Putin'e brifing verildiğini yazdı. Bu Putin'in Donbas bölgesine ilk ziyareti oldu.
Kremlin'den ziyaret ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Vladimir Putin helikopterle Mariupol'a geldi. Şehrin çeşitli semtlerini gezdi, sahil şeridindeki yat kulübü, tiyatro binası, tarihi yerleri inceledi. Putin, Nevsky bölgesinde yerel sakinlerle konuştu. Ailelerden birinin daveti üzerine evlerine gitti." denildi.
Rusya Devlet Başkanı dün de ilhakının 9'uncu yıldönümünde Kırım'a gitmişti.
Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de Kremlin Sarayı'nda düzenlen törende imzaladığı belgelerle yasadışı olarak ilhak edilmişti.