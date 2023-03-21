Putin'in Ukrayna ziyaretinde dublör kullandığı iddia edildi: Dikkat çeken çene ayrıntısı

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin en az üç benzerini kullanıyor. Bu insanlar, Putin’e benzemek için birçok estetik ameliyat geçirmişler. Özellikle üç kişinin sürekli ortaya çıktığını biliyoruz ama kaç kişi olduklarını bilmiyoruz. Boyları onları ele veriyor. Videolarda ve resimlerde bu durum görülebiliyor. Ayrıca jestleri, vücut dilleri ve kulak memeleri de farklı.”

Bununla birlikte, Putin’in dublör kullandığı iddiası, Rusya Devlet Başkanı’nın geçen ay Moskova'da bir grup öğrenciyle buluşurken yüksek topuklu ayakkabılarla fotoğraflanmasıyla güçlenmişti.