Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı

Navalny’nin ekibine göre yat için yapılan alımlar arasında 5 bin 200 dolar (yaklaşık 140 bin lira) değerinde tavla seti, 116 dolar değerinde bir tarak (yaklaşık 3 bin lira), bin 790 dolar (yaklaşık 49 bin lira) değerinde bir Jenga oyunu ve her biri 12 bin 600 dolar (yaklaşık 340 bin lira) değerinde üç zırhlı şemsiye de bulunuyor.