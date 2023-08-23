Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin ekibinin yayınladığı bir araştırma, Kremlin’in geçen yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yatlarından birini elden geçirmek için en az 32 milyon dolar (yaklaşık 870 milyon lira) harcadığını ortaya koydu. Söz konusu yatın 100 milyon dolar (yaklaşık 2,7 milyar lira) değerindeki 82 metrelik Graceful olduğu belirtildi. Rus halkını savaşa gönderip, kendisinin lüks hayatından taviz vermemesi nedeniyle eleştirilen Putin'in en dikkat çeken harcamaları arasında ise kız arkadaşı Alina Kabeyava'ya 950 bin lira değerinde bir yatak alması oldu.

Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı - 1

Şu anda tutuklu bulunan Rus muhalif Aexei Navalny'nin sahip olduğu internet sitesi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgali ve savaşı başlamadan önce Almanya'da onarımdan geçen Graceful'un Ocak 2022'de acilen Rusya'nın Kaliningrad şehrine taşındığını ve çalışmaların burada devam ettiğini açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı - 2

Navalny'nin ekibi, yatı tamamen yenileme kararının, Putin'in yaptırımlar nedeniyle Scheherazade adlı süper yatına İtalya tarafından el konulmasınınardından alındığını öne sürdü.

Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı - 3

Graceful için kapsamlı yenileme planları arasında gövdenin tamamen yeniden boyanması, helikopter iniş pistlerinin ve güvertelerin değiştirilmesi, şezlong ve şemsiyelerin yerleştirilmesi, mobilya onarımları, mermer cilalama, yat sahibi için yeni bir kamara inşa edilmesi ve donatılması ve daha fazlası yer alıyor.

Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı - 4

"YATI İÇİN 870 MİLYON LİRA HARCADI"

Araştırmacılar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü geniş çaplı savaş sırasında, sadece 2022 yılı için, onarım ve eğlence de dahil olmak üzere yatın elden geçirilmesi için ayrılan toplam bütçenin 32 milyon dolar (yaklaşık 870 milyon lira) olduğunu söyledi.

Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı - 5

Navalny'nin ekibi, "Ülkenin yarısı, seferber edilen askerler için iç çamaşırı ve çorap parası toplamak ve siper mumları yapmak zorunda kalıyor. Bu savaşı başlatan kişi ise sadece yatının onarımı ve satın alımları için 32 milyon dolar harcıyor." yorumunu yaptı.

Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı - 6

Araştırmacılar, ayrıca Graceful’un yakın zamanda Putin'in çocukluk arkadaşı Petr Kolbin'e bağlı offshore şirketler ağı üzerinden tescil edildiğini ve Kolbin'in Gelendzhik'teki Putin’in sarayında kendi adına üzüm bağları tescil ettirdiğini tespit etti. 

Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı - 7

Ayrıca, Putin'in Scheherazade yatında çalışan Rus FSB Federal Güvenlik Servisi personelinin de Graceful'da görev yaptığı açıklandı.

Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı - 8

Araştırmaya göre Graceful, Eylül 2022'de bir Rus sahil devriye botu eşliğinde ve Kosatka (Orca) sahte transponder adı altında Petersburg'dan Kaliningrad'a (Estonya suları üzerinden) seyahat etti.

Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı - 9

KIZ ARKADAŞININ YATAĞINA 950 BİN LİRA HARCADI

Diğer taraftan, yatta erkekler ve kadınlar için ayrı kamaralar bulunuyor. Araştırmaya göre ayrıca Putin’in tüm mülklerinde kız arkadaşı Alina Kabayeva için ayrı bir yatak odası bulunuyor Navalny’nin ekibinin paylaşımlarında, “Putin’in evlerinde daima kendisi için ayrı ve hayat arkadaşı için ayrı yatak odaları bulunur.” yorumu yapıldı. 

Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı - 10

Graceful'un kadın kamarasındaki bir yatağın fiyatı ise 35 bin dolar (yaklaşık 950 bin lira) olarak açıklandı.

Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı - 11

Navalny’nin ekibine göre yat için yapılan alımlar arasında 5 bin 200 dolar (yaklaşık 140 bin lira) değerinde tavla seti, 116 dolar değerinde bir tarak (yaklaşık 3 bin lira), bin 790 dolar (yaklaşık 49 bin lira) değerinde bir Jenga oyunu ve her biri 12 bin 600 dolar (yaklaşık 340 bin lira) değerinde üç zırhlı şemsiye de bulunuyor.

Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı - 12

Öte yandan araştırmacılar, yatın Rusya karşıtı yaptırımlara rağmen Avrupa'da tedarik edilmeye ve donatılmaya devam ettiğini vurguladı. Navalny'nin ekibi, uzun yıllar boyunca Graceful'un bakımı için çalışan Estonya, İtalya, Türkiye ve Almanya'dan şirketler ve aracıların, ödemeleri gizlemek için planlara dahil olduklarını açıkladı.

Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı - 13
Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı - 14
Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı - 15
Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı - 16
Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı - 17
DAHA FAZLA GÖSTER