Putin'in ultra lüks yatına ait bilgiler sızdırıldı: Kız arkadaşına 950 bin liralık yatak aldı
Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin ekibinin yayınladığı bir araştırma, Kremlin’in geçen yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yatlarından birini elden geçirmek için en az 32 milyon dolar (yaklaşık 870 milyon lira) harcadığını ortaya koydu. Söz konusu yatın 100 milyon dolar (yaklaşık 2,7 milyar lira) değerindeki 82 metrelik Graceful olduğu belirtildi. Rus halkını savaşa gönderip, kendisinin lüks hayatından taviz vermemesi nedeniyle eleştirilen Putin'in en dikkat çeken harcamaları arasında ise kız arkadaşı Alina Kabeyava'ya 950 bin lira değerinde bir yatak alması oldu.
Şu anda tutuklu bulunan Rus muhalif Aexei Navalny'nin sahip olduğu internet sitesi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgali ve savaşı başlamadan önce Almanya'da onarımdan geçen Graceful'un Ocak 2022'de acilen Rusya'nın Kaliningrad şehrine taşındığını ve çalışmaların burada devam ettiğini açıkladı.