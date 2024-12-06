Putin'in uzay planı: Rusya’nın gizemli uydusu endişe yaratıyor!
Rusya'nın yörüngeye yerleştirdiği gizemli uydu Cosmos 2553, yeni bir uzay silahlanma yarışı korkusunu ateşledi. ABD ve müttefikleri, bu uydunun gelecekte nükleer silahlar ve anti-uydu teknolojileri için bir test platformu olabileceğini düşünüyor. Uzay yarışı 20. yüzyıldan itibaren devam ederken, uzaydaki güç mücadelesi modern yaşamı tehdit eden tehlikelerle dolu yeni bir döneme giriyor olabilir mi?
Uzay, 20. yüzyıldan itibaren bilimsel keşiflerin yanı sıra askeri rekabetin de sahnesi oldu.
New York Times’ın yayınladığı rapora göre, Dünya’nın yörüngesinde dolaşan gizemli bir Rus uydusu, uzayda yeni bir silahlanma yarışının işareti olabilir.