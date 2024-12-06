Putin'in uzay planı: Rusya’nın gizemli uydusu endişe yaratıyor!

EMP VE UZAY TABANLI SİLAHLARIN TEHLİKESİ

Uzmanlara göre, uzaya yerleştirilen nükleer bir cihaz, bir elektromanyetik darbe (EMP) ile yüzlerce uyduyu devre dışı bırakabilir. Bu tür bir silah, yalnızca uzayda değil, Dünya üzerindeki iletişim, enerji ve GPS altyapısını da felç edebilir.

1962’de ABD tarafından gerçekleştirilen Starfish Prime deneyi, alçak Dünya yörüngesindeki bir nükleer patlamanın, yüzlerce kilometre uzaklıktaki Hawaii adasında bile elektrik sistemlerini etkilediğini göstermişti.