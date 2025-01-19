Raflardan toplatılıyor, Türkiye'de de satılıyor: Şampuanda bakteri tespit edildi

FDA'DAN UYARI

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, şampuanla ilgili geri çağırma sürecinin başlatıldığını duyurdu. Şirket ise ürün kullanımına bağlı ciddi bir sağlık sorunu bildirilmediğini belirtse de, tüketicilere ürünü derhal kullanmayı bırakmalarını tavsiye etti. Para iadesi veya ürün değişimi için üreticiyle iletişime geçilmesi önerildi.