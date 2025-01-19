Raflardan toplatılıyor, Türkiye'de de satılıyor: Şampuanda bakteri tespit edildi

Türkiye'de de satışı olan ünlü bir şampuan markasında düşük bağışıklık sistemine ve hassas cilde sahip olanlar için tehlike oluşturan Pluralibacter gergoviae adlı bakteri tespit edildi. Olayın ardından 1 milyon ürün raflardan toplatılmaya başlandı.

Raflardan toplatılıyor, Türkiye'de de satılıyor: Şampuanda bakteri tespit edildi - 1

ABD merkezli şampuan markası Amika'nın Mirrorball High Shine şampuanında bağışıklık sistemi düşük bireyler için tehlikeli olan Pluralibacter gergoviae adlı bakteri tespit edildi.

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Raflardan toplatılıyor, Türkiye'de de satılıyor: Şampuanda bakteri tespit edildi - 2

Türkiye'de de satışı olan markanın ürünleri, dünya genelindeki Walmart, Sephora, Amazon gibi büyük mağaza raflarından geri çağrıldı.

Raflardan toplatılıyor, Türkiye'de de satılıyor: Şampuanda bakteri tespit edildi - 3

Denbighshire Ticaret Standartları adlı X hesabının paylaşımına göre, ürünlerde Pluralibacter gergoviae bakterisinin bulunduğunu tespit ettikten sonra, marka 980 binden fazla sayıda bulunan mirrorball high shine ve koruma şampuanlarını geri çağırma kararı aldı.

Raflardan toplatılıyor, Türkiye'de de satılıyor: Şampuanda bakteri tespit edildi - 4

Bakterinin harici bir üretim tesisinden kaynaklandığı açıklanırken, aynı üretim hattından çıkan diğer ürünlerde benzer bir durumun yaşanmadığı bildirildi. Şirket, alüminyum şişelerde ve torbalarda satılan tüm boyutlardaki şampuanların geri çağırma kapsamında olduğunu duyurdu.

Raflardan toplatılıyor, Türkiye'de de satılıyor: Şampuanda bakteri tespit edildi - 5

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF BİREYLERDE ENFEKSİYON RİSKİ

Bağımsız bir toksikoloji grubunun değerlendirmesine göre, sağlıklı bireyler için ciddi bir sağlık riski bulunmuyor. Ancak, bağışıklık sistemi zayıf veya cildi hasarlı kişilerin enfeksiyon riski taşıdığı vurgulandı.

Raflardan toplatılıyor, Türkiye'de de satılıyor: Şampuanda bakteri tespit edildi - 6

FDA'DAN UYARI

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, şampuanla ilgili geri çağırma sürecinin başlatıldığını duyurdu. Şirket ise ürün kullanımına bağlı ciddi bir sağlık sorunu bildirilmediğini belirtse de, tüketicilere ürünü derhal kullanmayı bırakmalarını tavsiye etti. Para iadesi veya ürün değişimi için üreticiyle iletişime geçilmesi önerildi.

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