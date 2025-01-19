Raflardan toplatılıyor, Türkiye'de de satılıyor: Şampuanda bakteri tespit edildi
Türkiye'de de satışı olan ünlü bir şampuan markasında düşük bağışıklık sistemine ve hassas cilde sahip olanlar için tehlike oluşturan Pluralibacter gergoviae adlı bakteri tespit edildi. Olayın ardından 1 milyon ürün raflardan toplatılmaya başlandı.
ABD merkezli şampuan markası Amika'nın Mirrorball High Shine şampuanında bağışıklık sistemi düşük bireyler için tehlikeli olan Pluralibacter gergoviae adlı bakteri tespit edildi.