Ragnarök gerçek mi? Olası Viking kıyametine dair bin 500 yıllık keşif!

"Ateşin etrafında dön, ey yolcu, ve eski bir hikayeyi dinle. Eski tanrıların günleri sayılı; bir gün, felaket vuracak ve tüm savaşları sonlandıracak son savaş gerçekleşecek. Burada tanrılar ölecek ve bildiğimiz dünya sona erecek"

bu, son filmler ve oyun serileriyle bilinen İskandinav mitolojisinin kıyamet anlatısı olan Ragnarök'ün hikayesi. Bilim insanları bu efsanevi olayın gerçekten yaşanmış olup olmadığı ile ilgili araştırmalar yapıyor.