Ragnarök gerçek mi? Olası Viking kıyametine dair bin 500 yıllık keşif!
Bilim insanları, İskandinav mitolojisindeki Ragnarök efsanesinin, yaklaşık bin 500 yıl önce Danimarka'da meydana gelen iklim felaketleriyle bağlantılı olabileceğini iddia etti. Yeni araştırmalar, M.S. 536'daki volkanik kış olaylarının Ragnarök ile bağlantılı olabileceğini gösteriyor.
"Ateşin etrafında dön, ey yolcu, ve eski bir hikayeyi dinle. Eski tanrıların günleri sayılı; bir gün, felaket vuracak ve tüm savaşları sonlandıracak son savaş gerçekleşecek. Burada tanrılar ölecek ve bildiğimiz dünya sona erecek"
bu, son filmler ve oyun serileriyle bilinen İskandinav mitolojisinin kıyamet anlatısı olan Ragnarök'ün hikayesi. Bilim insanları bu efsanevi olayın gerçekten yaşanmış olup olmadığı ile ilgili araştırmalar yapıyor.