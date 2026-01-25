Rakka'da yüzlerce sahipsiz kimlik bulundu. Suriyeli aileler YPG'nin alıkoyduğu sevdiklerini bekliyor
25.01.2026 21:03
AA
Suriye'nin kuzeyindeki Rakka vilayetinde çoğunluğu kadınlara ait olmak üzere Aktan Hapishanesi'nde alıkonulan kişilere ait olduğu belirtilen yüzlerce kimlik kartı bulundu. Suriyeli ailelerin ise, YPG'nin işgal ettiği Rakka'da alıkoyduğu ve Aktan Hapishanesi'nde tuttuğu yakınlarını endişeli bekleyişi sürüyor.
Suriye televizyonunun haberine göre, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Aktan Hapishanesi'nde alıkonulan kişilere ait yüzlerce kimlik kartı çevreye atılmış halde bulundu.
Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise çoğu kadınlara ait kimlik kartlarının eski Rakka Köprüsü civarına atıldığı aktarıldı.
Görüntülerde, köprü civarında bulunan yüzlerce kimliğin birçoğunun kadınlara ait olduğu görülüyor.
Suriye Ordusu, YPG'nin işgal ettiği bölgelere başlattığı operasyonlarla Suriye topraklarının önemli bir bölümünü terörden arındırdı. Suriye Ordusu ve YPG'nin karşı karşıya geldiği noktalardan birisi Aktan Hapishanesi oldu. Suriye Ordusu, Rakka'da bulunan Aktan Hapishanesi'nde terör örgütü YPG güçlerini kuşattı. Taraflar arasında süren müzakerelerin ardından varılan anlaşma üzerine YPG militanları 23 Ocak'ta bölgeden ayrıldı.
Aktan Hapishanesi, YPG'nin terör örgütü DAEŞ unsurlarını ve bölgeden alıkoyduğu diğer Suriyelileri tuttuğu bir nokta olarak biliniyordu. Suriye yönetiminin, 24 Ocak'ta Aktan Hapishanesi'nden serbest bıraktığı çocukların "elektrik verilerek işkence gördüklerini" anlatması YPG'nin uygulamalarını bir kez daha ortaya çıkardı.
Rakka'nın kent merkezinde geleneksel kıyafetleri içinde kadın, yaşlı, çocuk yüzlerce kişi YPG'nin alıkoyduğu yakınlarını endişeyle bekliyor.
Rakka sakini Muhammed Sıgeyr en-Nehar, AA muhabirine, YPG'nin altı ay önce alıkoyduğu 20 yaşlarındaki oğlunu beklediğini belirterek "Oğlum Şam'da Suriye Ordusu askerleri ve aşiret üyeleriyle fotoğraf çektirdi. Onu orduya katılmak ve Süveyda beldesine gitmekle suçladılar." dedi.
Oğlunun Aktan Hapishanesi'nde tutulduğunu ve iki defa ziyaret ettiğini paylaşan Nehar, "ziyaretlerinde başlarında militanların beklediğini ve oğlunun durumunu öğrenemediğini" belirtti.
AİLELERDEN BİNLERCE DOLAR RÜŞVET İSTEMİŞLER
Haseke'nin Rasülayn beldesinden Abdurrahman isimli Suriyeli, babasının 2016'da kardeşi o dönemde Özgür Suriye Ordusu'na mensup olduğu için YPG tarafından kontrol noktasında alıkonulduğunu belirtti.
Bugün 74 yaşında olan ve 10 yıldır YPG tarafından alıkonulan babasına kavuşmayı bekleyen Abdurrahman, "Ben buralı değilim. Bir haftadır Aktan Hapishanesi önünde bekliyorum. Hiçbir şeyimiz kalmadı, hapishaneler, YPG, terör örgütlerinin ardında babamı arıyoruz. (YPG) İnsan hakları, çocuk, kadın hakları diyor. Hapishaneden 10 yaşında, 7 yaşında çocuklar çıkıyor. Bu el-Kaide'ye mi mensup, hırsız mı, terörist mi ne yapmış? Birilerini alıyorlar sonra ailelerden haraç istiyorlar." diye konuştu.
"Allah'tan ümit kesilmez" ifadesini kullanan Abdurrahman, 5 senedir babasından haber alamadığını sadece babasının akıbetini öğrenmek istediğini vurguladı.