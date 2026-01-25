Rakka'da yüzlerce sahipsiz kimlik bulundu. Suriyeli aileler YPG'nin alıkoyduğu sevdiklerini bekliyor

Haseke'nin Rasülayn beldesinden Abdurrahman isimli Suriyeli, babasının 2016'da kardeşi o dönemde Özgür Suriye Ordusu'na mensup olduğu için YPG tarafından kontrol noktasında alıkonulduğunu belirtti.

Bugün 74 yaşında olan ve 10 yıldır YPG tarafından alıkonulan babasına kavuşmayı bekleyen Abdurrahman, "Ben buralı değilim. Bir haftadır Aktan Hapishanesi önünde bekliyorum. Hiçbir şeyimiz kalmadı, hapishaneler, YPG, terör örgütlerinin ardında babamı arıyoruz. (YPG) İnsan hakları, çocuk, kadın hakları diyor. Hapishaneden 10 yaşında, 7 yaşında çocuklar çıkıyor. Bu el-Kaide'ye mi mensup, hırsız mı, terörist mi ne yapmış? Birilerini alıyorlar sonra ailelerden haraç istiyorlar." diye konuştu.

"Allah'tan ümit kesilmez" ifadesini kullanan Abdurrahman, 5 senedir babasından haber alamadığını sadece babasının akıbetini öğrenmek istediğini vurguladı.