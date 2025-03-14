Ramazan'da satışlarda artış yaşanıyor: Yerli halk ve turistlerin uğrak yerleri arasında

Kent merkezindeki tespih çarşısında, farklı renk, desen ve boydan tespihler tezgahlarda ya da satıcıların boyunlarında ve ellerinde sergileniyor.



Yerli halk ve turistlerin uğrak yerleri arasında yer alan pazardaki tespihler, zikir için kullanıldığı gibi hediyelik eşya ya da hatıra olarak da satın alınıyor.





