Ramazan'da satışlarda artış yaşanıyor: Yerli halk ve turistlerin uğrak yerleri arasında
Irak'ın Erbil kentinde tarihi kale yakınlarındaki tespih çarşısında ramazan ayının gelişiyle satışlarda artış yaşanıyor.
Kent merkezindeki tespih çarşısında, farklı renk, desen ve boydan tespihler tezgahlarda ya da satıcıların boyunlarında ve ellerinde sergileniyor.
Yerli halk ve turistlerin uğrak yerleri arasında yer alan pazardaki tespihler, zikir için kullanıldığı gibi hediyelik eşya ya da hatıra olarak da satın alınıyor.