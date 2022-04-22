Rapor: 2021’de kayıtlara geçen en sıcak yaz yaşandı

2021 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında 800 bin hektardan fazla alan kül olmuştu.

Raporu yöneten ve düzenleyen Copernicus bilim insanı Freja Vamborg, "Değişen iklimle birlikte, Akdeniz bölgesinde sıcaklıklar giderek artıyor, bu nedenle bu sıcaklıkların daha da yüksek olması beklenmedik bir durum değil" dedi.