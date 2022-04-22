Rapor: 2021’de kayıtlara geçen en sıcak yaz yaşandı

Haberler - ntv.com.tr 22.04.2022 - 10:14
Avrupa İklim Durumu raporu, 2021 yılının yaz aylarının kayıtlara geçen en sıcak yaz olduğunu açıkladı.
Yayımlanan rapora göre, Avrupa’da yaşanan 2021 yazının, 1991 ila 2020 yılları arasındaki ortalamadan 1 santigrat derece daha sıcak olduğu belirtilirken, sanayi öncesi döneme göre ise 2 santigrat derece daha sıcak olduğu aktarıldı.
Avrupa, geçtiğimiz yıl ortalamanın altında kalan ilkbahar aylarından sonra rekor sıcaklıklar ve yağışlar yaşarken, özellikle Akdeniz’de yaşanan orman yangınları Kıbrıs adasının tamamı kadar alanı küle çevirmişti.
Kıtada, geçen yaz İtalya'nın Sicilya adasında 48.8 santigrat derece ile yeni bir sıcaklık rekoru kırmıştı.
Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin raporuna göre, daha önce Avrupa'da kaydedilen en sıcak gün, 1977'de Yunanistan'ın Atina kentindeki 48 santigrat dereceydi.
Akdeniz'in bazı bölgeleri Temmuz ve Ağustos aylarında haftalarca süren yoğun bir sıcak hava dalgasına maruz kalmış, İtalya, Türkiye ve Yunanistan'da çok sayıda yıkıcı orman yangını yaşanmıştı.
2021 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında 800 bin hektardan fazla alan kül olmuştu.
Raporu yöneten ve düzenleyen Copernicus bilim insanı Freja Vamborg, "Değişen iklimle birlikte, Akdeniz bölgesinde sıcaklıklar giderek artıyor, bu nedenle bu sıcaklıkların daha da yüksek olması beklenmedik bir durum değil" dedi.
Vamborg verdiği demeçte, "Sera gazlarındaki sürekli artış, sıcaklıklardaki küresel artışın arkasındaki ana itici güçtür" ifadelerini kullandı.
Raporda ayrıca, 14 Temmuz'da 230'dan fazla kişinin ölümüne neden olan sel felaketlerinin Almanya-Belçika sınırındaki dağlarda rekor düzeyde yağışlı bir günde geldiği belirtilirken, Temmuz ayının başından itibaren yağan yağmurların toprağı doyurarak daha fazla su çekemez hale getirdiği vurgulandı.
World Weather Attribution tarafından yapılan başka bir araştırma ise, iklim değişikliğinin yağış taşkınları meydana gelme olasılığını dokuz kat artırdığını buldu.