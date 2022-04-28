Rapor: ABD’nin Afganistan’da 7 milyar dolarlık askeri teçhizatı kaldı

Raporda, "Bu beş helikopter, Afgan hükümeti çöktüğünde Ukrayna'daydı ve o zamandan itibaren orada kaldı" ifadeleri yer aldı.

Raporda, ABD'nin daha önce Afganistan için tedarik ettiği ancak ülkeye göndermediği diğer malzemelerden, ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 37 bin 122 mm obüs mermisi de dahil olmak üzere bazı "standart dışı mühimmat" verdiği vurgulanıyor.