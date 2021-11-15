Rapor: Avrupa'da hava kirliliği yılda 300 binden fazla kişinin ölümüne neden oluyor

Bununla birlikte yaşlanan ve giderek kentleşen nüfusun, hedefleri daha da zorlaştırabileceğini belirtirken, raporda, "Yaşlı bir nüfus hava kirliliğine daha duyarlıdır ve daha yüksek bir kentleşme oranı, tipik olarak daha fazla insanın şehirlerde daha yüksek olma eğiliminde olan ince partiküllü hava kirliliği konsantrasyonlarına maruz kalması anlamına gelir" dedi.