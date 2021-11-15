Rapor: Avrupa'da hava kirliliği yılda 300 binden fazla kişinin ölümüne neden oluyor

Haberler - ntv.com.tr 15.11.2021 - 12:31
İskoçya’nın Glasgow şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) sebebiyle dünyada en çok konuşulan konuların başında gelen iklim krizi ile ilgili Avrupa Çevre Ajansı yeni bir rapor yayımladı.
Raporda, ince parçacıklı hava kirliliğinin neden olduğu can kaybının yıllık 307 bin seviyelerinde olduğu bildirildi.
Avrupa genelinde hava kirliliği nedeniyle her yıl hayatını kaybeden sayısının yüzde 10 düştüğü aktarılırken, raporda Dünya Sağlık Örgütü'nün en son hava kalitesi yönergelerini Avrupa Birliği (AB) üyelerinin takip etmesi durumunda, kaydedilen can kaybının yarıya inebileceği vurgulandı.
Çapı 2,5 mikrometrenin altında olan ince partiküllü maddelere bağlı ölümlerin 2018 yılında 346 bin seviyelerinde olduğu aktarıldı.
Avrupa Birliği'nin hava kirliliği veri merkezi, can kayıplarındaki düşüşün kısmen olumlu hava koşullarına, ancak hepsinden önemlisi kıta genelinde hava kalitesindeki önemli iyileşmeye bağlı olduğunu söyledi.
Rapora göre, 1990'ların başında, akciğerlere derinlemesine nüfuz eden ince parçacıklar, 27 AB üye ülkesinde yaklaşık bir milyon erken ölüme yol açtı.
Bu rakam 2005 yılına kadar yüzde 50’den fazla azalarak 450 bine inmişti.
2019 yılında ise ince partiküllü maddeler, Almanya'da 53 bin 800, İtalya'da 49 bin 900, Fransa'da 29 bin 800 ve İspanya'da 23 bin 300 ölüme neden oldu.
Polonya, hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybeden 39 bin 300 kişi ile, nüfusa oranla en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu.
Ajans, hava kirliliğinin Avrupa'da insan sağlığına yönelik en büyük çevresel tehdit olmaya devam ettiğini söyledi.
Kalp hastalıkları ve felçler, hava kirliliğine bağlı ölümlerin çoğunu oluştururken, bunu kanser de dahil olmak üzere akciğer rahatsızlıklarının izlediği vurgulandı.
Avrupa Çevre Ajansı direktörü Hans Bruyninck, "Daha temiz ısıtma, mobilite, tarım ve sanayiye yatırım yapmak, tüm Avrupalılar ve özellikle en savunmasız olanlar için sağlığı, üretkenliği ve yaşam kalitesini iyileştirir" dedi.
Avrupa Birliği (AB), ince hava kirliliğinden kaynaklanan erken ölümleri 2030'da 2005'e kıyasla en az yüzde 55 azaltmak istediğini belirtirken, hava kirliliği mevcut oranda düşmeye devam ederse, ajans hedefe 2032 yılına kadar ulaşılacağını tahmin ediyor.
Bununla birlikte yaşlanan ve giderek kentleşen nüfusun, hedefleri daha da zorlaştırabileceğini belirtirken, raporda, "Yaşlı bir nüfus hava kirliliğine daha duyarlıdır ve daha yüksek bir kentleşme oranı, tipik olarak daha fazla insanın şehirlerde daha yüksek olma eğiliminde olan ince partiküllü hava kirliliği konsantrasyonlarına maruz kalması anlamına gelir" dedi.