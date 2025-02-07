Rastgele bir numaraya mesaj atarak hayatının aşkını buldu

İlk kez 1998 yılında iletişim kuran çift, o yıllarda kameralı telefonlar yaygın olmadığı için birbirlerini uzun bir süre göremediler. İskoç asıllı Kirsty, “Ona nasıl göründüğünü sordum ve 1,98 boyunda olduğunu söyledi. 'Gerçekten öyle mi?' diye düşündüm. Neyse ki, gerçekten o kadar uzunmuş, kandırılmamışım'' dedi.

Donovan ve Kirsty, bir süre sonra Coventry’de buluşmaya karar verdiler ve daha ilk görüşte birbirlerine aşık oldular. 2002 yılında evlenen çiftin şimdilerde 9 yaşında bir oğulları ve 6 yaşında bir kızları var.