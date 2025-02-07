Rastgele bir numaraya mesaj atarak hayatının aşkını buldu

18 yaşına girdiğinde ilk cep telefonunu alan Donovan Shears, rastgele çevirdiği numaralara eğlence amaçlı ''Merhaba'' mesajları attı. Kısa bir süre sonra Kirsty adında bir kadından ''Kimsin?'' yanıtını alan genç adam, o sırada hayatının aşkıyla tanıştığını bilmiyordu.

Rastgele bir numaraya mesaj atarak hayatının aşkını buldu - 1

İlk kez 1998 yılında iletişim kuran çift, o yıllarda kameralı telefonlar yaygın olmadığı için birbirlerini uzun bir süre göremediler. İskoç asıllı Kirsty, “Ona nasıl göründüğünü sordum ve 1,98 boyunda olduğunu söyledi. 'Gerçekten öyle mi?' diye düşündüm. Neyse ki, gerçekten o kadar uzunmuş, kandırılmamışım'' dedi.

Donovan ve Kirsty, bir süre sonra Coventry’de buluşmaya karar verdiler ve daha ilk görüşte birbirlerine aşık oldular. 2002 yılında evlenen çiftin şimdilerde 9 yaşında bir oğulları ve 6 yaşında bir kızları var.

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Rastgele bir numaraya mesaj atarak hayatının aşkını buldu - 2

Donovan ile 6 ay boyunca yalnızca telefon yoluyla iletişim kuran Kirsty, yaptığı şeyin tehlikeli olduğunu bile bile devam ettiğini anlattı. 

Kirsty'ye sarıldığı ilk anın büyülü bir an olduğunu ifade eden Donovan, ''O gerçekten harika bir kadın. Kirsty, benim hem en yakın arkadaşım hem de eşim'' dedi.

Rastgele bir numaraya mesaj atarak hayatının aşkını buldu - 3

Çift, bu Sevgililer Günü'nde Coventry Katedrali'nde düzenlenen bir törenle nikah tazelemeyi planlıyor.

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