Refah'ta geçişler başladı. 2 buçuk yılın ardından evlerine dönen Filistinliler aileleri ile buluştu
03.02.2026 03:46
Son Güncelleme: 03.02.2026 04:21
AA
Gazze'nin dünyaya açılan kapısı Refah Sınırı'ndan iki buçuk yılın ardından yaya geçişleri başladı. Gazze dışından evlerine dönen 12 Filistinli ailelerine kavuştu.
Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafında geçişler, yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez sınırlı kapasite ve sıkı kısıtlamalarla yeniden başlatıldı.
Geçişler, İsrail’in kapının Filistin tarafındaki varlığının sürmesi nedeniyle kontrollü şekilde yürütülüyor.
12 FİLİSTİNLİ GAZZE'YE DÖNDÜ
İsrail'in son rehinenin teslim edilmesiyle açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan 50 Filistinlinin Gazze'ye girişine izin vermesi bekleniyordu. Ancak yalnızca 12 kişi Gazze'ye girebildi.
Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi’ne dönen 12 Filistinlinin, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi’ne ulaştığı bildirildi.
Birleşmiş Milletlere bağlı araçlar eşliğinde Nasır Hastanesi’ne ulaşan 12 hasta Filistinlinin, biri yaşlı olmak üzere 9 kadın ve 3 çocuktan oluştuğu aktarıldı.
HASTA VE YARALILARIN MISIR'A GEÇİŞİ BAŞLADI
Bir yandan da hasta ve yaralıların Mısır'a geçişi başladı.
150 kişi ise Gazze'den çıkmak için sınır kapısına gitti. Kontrol edilerek çıkışlarına başlandı. İsrail'in onayıyla her gün Gazze'ye 50 kişinin girişine, 150 kişinin çıkışına izin verilecek.
Filistinli hastalar Mısır'a gitmek için beklerken, Gazze'ye geri dönememekten de endişe duyduklarını söyledi.
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı ile uluslararası kuruluşlar, 4 binden fazlası çocuk olmak üzere 16 bin 500’den fazla yaralı ve hastanın, yurt dışında tedavi beklediğini aktarıyor.
Gazze'den giriş-çıkış yapacak kişilere İsrail onayı alındıktan sonra izin verileceği paylaşılmıştı.
İsrail, Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımlar ve ağır iş makinelerinin girişini ise halen engelliyor.
Gazze'deki tedavi eksikliği nedeniyle binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği paylaşılıyor.
Gazze ile Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı, Mayıs 2024'ten bu yana İsrail'in işgalini sürdürdüğü bölgede yer alıyor.