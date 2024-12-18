Regl olduğunu sanıp önemsemedi: Nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı
Birleşik Krallık'ta yaşayan 28 yaşındaki Sophie Casey, iç çamaşırında gördüğü kan sonrası regl olduğunu sandı. Ancak karnındaki anormal düzeyde oluşan şişkinlik, genç kadını endişelendirdi. Defalarca hastaneye giden Sophie Casey'nin 4. evre yumurtalık kanseri olduğu ortaya çıktı.
28 yaşındaki Sophie Casey, kadınları, genellikle adet dönemiyle karıştırılan ve ölümcül olabilen yumurtalık kanseri belirtilerini göz ardı etmemeleri konusunda uyardı. Ekim ayında 4. evre kanser teşhisi konulan talihsiz kadın, birçok kez doktora gittiğini ancak uzmanların, kanseri fark edemediklerini söyledi.