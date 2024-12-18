Regl olduğunu sanıp önemsemedi: Nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı

Ancak bu belirtiler birçok farklı hastalıkla ilişkili olabileceğinden, tek başına yumurtalık kanserine işaret etmez. Yumurtalık kanserinin tanısı, genellikle pelvik muayene, ultrason, kan testleri (özellikle CA-125) ve bazen biyopsi gibi yöntemlerle konur. CA-125, kanserli hücrelerin saldığı bir madde olup, özellikle ileri evrelerde yüksek seviyelerde bulunabilir ancak bu test her durumda doğru sonuç vermeyebilir.