Regl olduğunu sanıp önemsemedi: Nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı

Birleşik Krallık'ta yaşayan 28 yaşındaki Sophie Casey, iç çamaşırında gördüğü kan sonrası regl olduğunu sandı. Ancak karnındaki anormal düzeyde oluşan şişkinlik, genç kadını endişelendirdi. Defalarca hastaneye giden Sophie Casey'nin 4. evre yumurtalık kanseri olduğu ortaya çıktı.

Regl olduğunu sanıp önemsemedi: Nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı - 1

28 yaşındaki Sophie Casey, kadınları, genellikle adet dönemiyle karıştırılan ve ölümcül olabilen yumurtalık kanseri belirtilerini göz ardı etmemeleri konusunda uyardı. Ekim ayında 4. evre kanser teşhisi konulan talihsiz kadın, birçok kez doktora gittiğini ancak uzmanların, kanseri fark edemediklerini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Regl olduğunu sanıp önemsemedi: Nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı - 2

''Karnım 9 aylık hamile gibi görünüyordu'' diyen Sophie Casey, defalarca doktora gitti ancak uzmanlar, bunun basit bir mide enfeksiyonu olabileceğini söyleyerek genç kadını eve gönderdi. Verilen antibiyotikler nedeniyle kustuğunu söyleyen Casey, şimdi tümörün bağırsaklarına zarar vermesi nedeniyle oldukça zor günler geçiriyor.

Regl olduğunu sanıp önemsemedi: Nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı - 3

Onkologlar, Casey'nin kanserinin ölümcül bir evrede olduğunu belirterek, üç tur kemoterapi görmesi gerektiğini belirtti. Ancak yine de genç kadının kanserden kurtulacağına dair belirgin bir umut yok.

Midesinden 16 litre sıvı çekilen 28 yaşındaki kadın, tümörün bağırsaklara baskı yapması nedeniyle bağırsak tıkanıklığı riski taşıyor. 

1 çocuk annesi Casey, kadınları adet döngülerindeki değişikliklere ve normalde göz ardı edilebilecek semptomlara karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

Regl olduğunu sanıp önemsemedi: Nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı - 4

Yumurtalık kanseri, genellikle erken evrelerinde belirgin bir belirti göstermediği için tanı konması zor olabilir. Ancak, hastalık ilerledikçe bazı belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler arasında karın ağrısı, şişkinlik, aşırı dolgunluk hissi, mide bulantısı, iştah kaybı ve idrar yapma sıklığında artış yer alır. Ayrıca, adet düzensizlikleri, yorgunluk, sırt ağrısı ve cinsel ilişki sırasında ağrı da görülebilir.

Regl olduğunu sanıp önemsemedi: Nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı - 5

Ancak bu belirtiler birçok farklı hastalıkla ilişkili olabileceğinden, tek başına yumurtalık kanserine işaret etmez. Yumurtalık kanserinin tanısı, genellikle pelvik muayene, ultrason, kan testleri (özellikle CA-125) ve bazen biyopsi gibi yöntemlerle konur. CA-125, kanserli hücrelerin saldığı bir madde olup, özellikle ileri evrelerde yüksek seviyelerde bulunabilir ancak bu test her durumda doğru sonuç vermeyebilir.

Regl olduğunu sanıp önemsemedi: Nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı - 6

Erken evre yumurtalık kanseri genellikle tedavi edilebilirken, hastalık ileri evrelere ulaştığında tedavi daha zorlayıcı hale gelir. Tedavi seçenekleri cerrahi müdahale, kemoterapi, hedefe yönelik tedavi ve immünoterapiyi içerebilir.

Regl olduğunu sanıp önemsemedi: Nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı - 7

Cerrahi müdahale ile kanserli yumurtalıklar ve çevre dokular alınabilir, ardından kemoterapi ile kanser hücrelerinin vücuttan temizlenmesi sağlanabilir. Tedavi süreci, kanserin evresi, hastanın genel sağlık durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak kişiye özel planlanır.

DAHA FAZLA GÖSTER