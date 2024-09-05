Rehine ailelerinden çağrı: "Hamas ile İsrail'i içermeyen bir anlaşma yapılsın"

Gazze Şeridi'ndeki ABD vatandaşı İsrailli esirlerin ailelerinin ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik çağrıları devam ediyor. Ailelerin, yakınlarının serbest bırakılması için Hamas ile "İsrail'i içermeyen" bir esir takası anlaşması yapması adına Biden yönetimine baskı kurduğu bildirildi. Her seçeneği ele alacaklarını bildiren Beyaz Saray yetkilileri, Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi için "İsrail'i içermeyen" bir anlaşma seçeneğinin de bunlar arasında yer aldığını aktardı.

Rehine ailelerinden çağrı: "Hamas ile İsrail'i içermeyen bir anlaşma yapılsın" - 1

"BIDEN YÖNETİMİ İNİSİYATİF ALMALI"

NBC News'un görüşlerine başvurduğu konuya aşina 5 kaynağa göre, ABD'li esirlerin yakınları, Binyamin Netanyahu hükümetinin esir takası anlaşması konusunda istekli olmadığını düşünüyor.

Rehine aileleri bu nedenle Biden yönetiminin inisiyatif alması gerektiğini düşünüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Rehine ailelerinden çağrı: "Hamas ile İsrail'i içermeyen bir anlaşma yapılsın" - 2

İSRAİL'İ İÇERMEYEN SEÇENEKLER

Kaynaklara göre, ABD'li esir yakınları, Amerikan vatandaşı Hersh Goldberg-Polin de dahil 6 esirin 1 Eylül'de öldüğünün duyurulmasının ardından, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi.

Halen Gazze'de esir olan ABD vatandaşlarının yakınları toplantıda Biden yönetimine, "İsrail'i içermeyen" seçenekleri değerlendirme konusunda çağrı yaptı.

Rehine ailelerinden çağrı: "Hamas ile İsrail'i içermeyen bir anlaşma yapılsın" - 3

HER SEÇENEK DEĞERLENDİRİLİYOR

Esir yakınlarına "her seçeneği" ele alacaklarını bildiren Beyaz Saray yetkilileri, Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi için "İsrail'i içermeyen" bir anlaşma seçeneğinin de bunlar arasında yer aldığını aktardı.

Rehine ailelerinden çağrı: "Hamas ile İsrail'i içermeyen bir anlaşma yapılsın" - 4

İKİ TARAFIN DA DAHİL OLDUĞU YAKLAŞIM

Ancak ABD'li yetkililerin bazılarının, Netanyahu'nun esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de ateşkes anlaşmasına varmayacağına "giderek daha fazla inandığını" söyleyen açık kaynaklar, Hamas ile İsrail'in de dahil edildiği anlaşmanın "halen en iyi yaklaşım" olduğunu öne sürdü.

Rehine ailelerinden çağrı: "Hamas ile İsrail'i içermeyen bir anlaşma yapılsın" - 5

TEK TARAFLI GİRİŞİM SONUÇSUZ KALDI

ABD'li yetkililer, ayrıca Biden yönetiminin, yaklaşık 6 ay önce Katarlı yetkililer aracılığıyla Hamas ile tek taraflı bir anlaşma olasılığını araştırdığını iddia etti.

Ancak konuya ilişkin ilk girişimden sonuç alınamadığı belirtildi.

Rehine ailelerinden çağrı: "Hamas ile İsrail'i içermeyen bir anlaşma yapılsın" - 6

TEK TARAFLI ANLAŞMA GERÇEKÇİ DEĞİL

ABD'nin, Amerikan esirlere karşı sunabileceği "yeterli bir şeye sahip olmaması" nedeniyle Hamas ile tek taraflı anlaşma fikrinin gerçekçi olmadığını öne süren bir yetkili, "Esirleri serbest bırakmak ve ailelerine geri getirmek için tüm seçenekleri değerlendirdik" dedi.

Yetkili, tek taraflı bir anlaşmaya zemin oluşmaması nedeniyle "resmi bir ek anlaşma teklifinin" yapılmadığını sözlerine ekledi.

Rehine ailelerinden çağrı: "Hamas ile İsrail'i içermeyen bir anlaşma yapılsın" - 7

DÖRT AMERİKAN VATANDAŞI HAYATTA

Haber için iletişim kurulan Katar ve Hamas'ın konuya ilişkin yorum taleplerini yanıtsız bıraktığı kaydedildi.

ABD yönetimi, Gazze'de 4 Amerikan vatandaşı esirin sağ olduğunu düşünürken, öldüğüne inanılan diğer 3 kişinin cenazelerinin iadesini talep ediyor.

Rehine ailelerinden çağrı: "Hamas ile İsrail'i içermeyen bir anlaşma yapılsın" - 8

NETANYAHU ANLAŞMAYA YANAŞMIYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı olan Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

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