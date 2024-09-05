Rehine ailelerinden çağrı: "Hamas ile İsrail'i içermeyen bir anlaşma yapılsın"

İSRAİL'İ İÇERMEYEN SEÇENEKLER

Kaynaklara göre, ABD'li esir yakınları, Amerikan vatandaşı Hersh Goldberg-Polin de dahil 6 esirin 1 Eylül'de öldüğünün duyurulmasının ardından, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi.

Halen Gazze'de esir olan ABD vatandaşlarının yakınları toplantıda Biden yönetimine, "İsrail'i içermeyen" seçenekleri değerlendirme konusunda çağrı yaptı.