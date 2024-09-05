Rehine ailelerinden çağrı: "Hamas ile İsrail'i içermeyen bir anlaşma yapılsın"
Gazze Şeridi'ndeki ABD vatandaşı İsrailli esirlerin ailelerinin ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik çağrıları devam ediyor. Ailelerin, yakınlarının serbest bırakılması için Hamas ile "İsrail'i içermeyen" bir esir takası anlaşması yapması adına Biden yönetimine baskı kurduğu bildirildi. Her seçeneği ele alacaklarını bildiren Beyaz Saray yetkilileri, Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi için "İsrail'i içermeyen" bir anlaşma seçeneğinin de bunlar arasında yer aldığını aktardı.
"BIDEN YÖNETİMİ İNİSİYATİF ALMALI"
NBC News'un görüşlerine başvurduğu konuya aşina 5 kaynağa göre, ABD'li esirlerin yakınları, Binyamin Netanyahu hükümetinin esir takası anlaşması konusunda istekli olmadığını düşünüyor.
Rehine aileleri bu nedenle Biden yönetiminin inisiyatif alması gerektiğini düşünüyor.