Rehine krizi aşıldı! Taylandlılar için Türkiye devrede
İsrail ile Hamas arasında ikinci grup esir takası gecikmeli de olsa tamamlandı. Hamas, 13 İsrail ve 4 Taylandlıyı serbest bıraktı. Filistinli 39 mahkum da İsrail hapishanelerinden tahliye edildi. Her iki tarafın aileleri de büyük mutluluk yaşadı. Öte yandan Hamas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri üzerine Taylandlıları serbest bıraktıklarını açıkladı.
İsrail ile Hamas arasında ateşkes üçüncü gününde devam ederken, rehine takası da ikinci kez yapıldı.
Dün akşam saatlerinde Hamas'ın elinde tuttuğu 13 İsraillliyi Kızılhaç yetkililerine teslim ettiği haberi geçmiş, ancak haber bir süre sonra yalanlanmıştı.