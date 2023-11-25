Rehine takası başladı | İsrail'den açıklama: İnsani aranın ardından savaşa devam edeceğiz
İsrail ile Hamas arasında yapılan esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın ardından ilk adım atıldı. Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes sonrası rehine takası dün başladı. Hamas tarafından esir tutulan 13 İsrailli ile İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 39 Filistinli serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'de çatışmalara verilen 4 günlük aranın ardından tüm güçlerini kullanarak savaşa devam edeceklerini söyledi.
İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların 50. gününde dün sabah devreye giren 4 günlük ateşkesin ardından rehine takası başladı.