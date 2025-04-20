Rehine yakınlarından Gazze sınırında eylem: "Netanyahu tutuklansın"

"OĞLUMUN KANIYLA YAŞIYORSUN"

Rehine Nimrod'un babası Yehuda Cohen ise Netanyahu'ya "Sadece siyasi olarak hayatta kalmak için bir buçuk yıldır savaşı sürdürüyorsun. Oğlumun kanıyla yaşıyorsun" diye seslendi. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu istifaya davet eden esir babası, "Bu (Şin-Bet Direktörü) Ronen Bar'a bir çağrıdır. Lütfen bu tehlikeli kişiyi, Binyamin Netanyahu'yu tutuklayın. Başsavcı, lütfen onu hapse atın" ifadelerini kullandı.