Rehine yakınlarından Gazze sınırında eylem: "Netanyahu tutuklansın"
İsrail Başbakanı’nın Hamas ile anlaşma olmayacağı yönündeki açıklamasını eleştiren rehine yakınları, Gazze sınırında bir araya gelerek Netanyahu'ya tepki gösterdi.
İsrailli rehine yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün Hamas ile anlaşmayacaklarına ilişkin açıklamasına bu sabah Gazze Şeridi sınırında toplanarak tepki gösterdi. Gazze Şeridi ile Nir Oz arasındaki sınır çitinin yakınlarında toplanan esir yakınları, Netanyahu'nun açıklamasını sert bir şekilde eleştirerek tüm esirlerin geri dönmesini sağlayacak bir anlaşma yapılmasını talep etti.