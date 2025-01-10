Rejim devrildi, maaşları yattı: Suriyeliler ATM'lere akın etti

"İKİ AYDIR MAAŞ ALAMIYORDUM"

Rejimin yıkılmasının ardından iki aylık maaşını aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Faruk Ahmed Suid, “Geçtiğimiz iki aylık maaşım hesabıma yattı onu almaya geldim. İki aydır maaş alamıyordum. Maaşımı aldığım için mutluyum.” ifadelerini kullandı.