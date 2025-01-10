Rejim devrildi, maaşları yattı: Suriyeliler ATM'lere akın etti
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından iki aylık maaşları hesaplarına yatan devlet personelleri ATM'lere akın etti. Banka önünde uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, tek tek maaşlarını çekti.
İKİ AYLIK MAAŞLARI YATTI
Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık tarihinde devrilmişti.
Savaş süreci ve son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle maaşını alamayan kamu personellerinin iki aylık maaşı hesaplarına yatırıldı.