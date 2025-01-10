Rejim devrildi, maaşları yattı: Suriyeliler ATM'lere akın etti

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından iki aylık maaşları hesaplarına yatan devlet personelleri ATM'lere akın etti. Banka önünde uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, tek tek maaşlarını çekti.

Rejim devrildi, maaşları yattı: Suriyeliler ATM'lere akın etti - 1

İKİ AYLIK MAAŞLARI YATTI

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık tarihinde devrilmişti.

Savaş süreci ve son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle maaşını alamayan kamu personellerinin iki aylık maaşı hesaplarına yatırıldı.

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Rejim devrildi, maaşları yattı: Suriyeliler ATM'lere akın etti - 2

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Maaşlarını kavuşan Suriyeliler, paralarını çekebilmek için ATM'lere akın etti.

ATM önünde uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, tek tek maaşlarını çekti.

Rejim devrildi, maaşları yattı: Suriyeliler ATM'lere akın etti - 3

"İKİ AYDIR MAAŞ ALAMIYORDUM"

Rejimin yıkılmasının ardından iki aylık maaşını aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Faruk Ahmed Suid, “Geçtiğimiz iki aylık maaşım hesabıma yattı onu almaya geldim. İki aydır maaş alamıyordum. Maaşımı aldığım için mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Rejim devrildi, maaşları yattı: Suriyeliler ATM'lere akın etti - 4
Rejim devrildi, maaşları yattı: Suriyeliler ATM'lere akın etti - 5
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