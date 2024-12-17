Rejim hapishanesinden kurtarılmıştı: Esad ajanı çıktı!

YÜZ TANIMA PROGRAMI İLE TESPİT EDİLDİ

Humus'taki Bayada mahallesindeki bir sakin, Salama'nın görev başında askeri kıyafetler giymiş bir şekilde fotoğrafını verdi.

Yüz tanıma programı, Şam hapishane hücresinde bulunan adamla yüzde 99'dan fazla eşleşme sağladı. Humus'un birçok sakini adamın Salama, diğer adıyla Abu Hamza olduğunu söyledi.

Salama'nın Şam hapishanesine nasıl veya neden düştüğü belirsiz çünkü kendşisiyle bir daha irtibat kurulamadı.