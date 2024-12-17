Rejim hapishanesinden kurtarılmıştı: Esad ajanı çıktı!
Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'deki rejim hapishanelerinde bulunan tutuklular birer birer serbest bırakılıyor. Geçen hafta CNN International ekibi, yaklaşık 3 aydır karanlık bir hücrede tutsak bulunan Suriyeli bir adamın serbest kalma anını görüntülemişti. O anlar dünyanın gündemine oturmuştu. Kendisini kurban olarak tanıtan ve ülkede neler olup bittiğinden haberi olmadığını ileri süren adamın, iddia ettiği gibi sıradan bir vatandaş olmadığı, Esad rejiminin eski istihbarat görevlisi olduğu ortaya çıktı.
"ÜÇ AYDIR KARANLIK HÜCREDEYDİM"
Amerikan yayın kuruluşu CNN, geçtiğimiz günlerde Suriye'deki bir hapishaneden yayın yaparken 3 aydır karanlık bir hücrede tutsak bulunan Suriyeli bir adamın serbest kalma anlarını görüntülemişti.
Ülkede neler olduğundan haberi olmadığını iddia eden adamın kkıyafetlerinin düzgün olması ve sağlıklı görünmesi kafa karıştırmıştı.