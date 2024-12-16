Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış

Suriye'de çöken rejimin yarım asırdan fazla süredir sorgu ve işkence merkezi olarak kullandığı "Filistin Şubesi"ndeki durum ilk kez kameralar tarafından kaydedildi. Suriye'de alıkonulanlar, özellikle de "terörle" suçlananlar, yıllarca bu merkezde tutuldu. Mahkumların duvar yazılarında da "kabus" olarak nitelendirilen, merkezin alt katlarında insanların tutulduğu küçük hücreler ve koğuşlar bulunuyor. Çekimlerde hücre duvarına kazınmış Türkçe "Cimbom GS" ve "Canım memleketim 34 İstanbul" yazıları dikkati çekti. Esad rejiminin çökmesiyle "Filistin Şubesi" yöneticileri, binayı terk ederken bazı evrakı ateşe verdi.

Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 1

"FİLİSTİN ŞUBESİ" İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye'de çöken Baas rejiminin yarım asırdan fazla süredir sorgu ve işkence merkezi olarak kullandığı ve halk arasında dehşetle anılan "Filistin Şubesi"ndeki durum ilk kez kameralara yansıdı.

DÜNYA HABERLERİ

Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 2

EN KÖTÜ GÖZALTI VE İŞKENCE MERKEZİ

1960'lı yıllarda inşa edilen "Filistin Şubesi", başkent Şam'da çöken Baas rejiminin en kötü gözaltı ve işkence merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 3

TERÖRLE SUÇLANANLAR TUTULDU

Devrilen rejim, askeri istihbarata bağlı merkezin adına "Filistin" ibaresini koyarak burasının imajını masumiyet çağrıştıran sözcükle perdelemek istedi.

Suriye'nin birçok ilinde alıkonulanlar, özellikle de "terörle" suçlananlar, yıllarca bu merkezde tutuldu.

Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 4

"FİLİSTİN ŞUBESİ'NE Mİ DÜŞMEK İSTİYORSUN?"

"Filistin Şubesi"nde tutulanlar, uzun süre çeşitli işkencelere maruz kaldı ve aileleriyle irtibat kuramadı.

Halk arasında rejimin güvenlik unsurlarından çekinenler, birbirlerini "Filistin Şubesi'ne mi düşmek istiyorsun?" diyerek uyarırdı.

Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 5

İNSANLIK DIŞI ŞARTLAR

Kayıtlarda çöken Esed rejiminin vahşetini yansıtan merkezde onlarca hücrede binlerce kişinin insanlık dışı şartlarda tutulduğu görüldü.

Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 6

Mahkumların duvar yazılarında da "kabus" olarak nitelendirilen, merkezin alt katlarında insanların tutulduğu küçük hücreler ve koğuşlar bulunuyor.

Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 7

KARANLIK VE SOĞUK HÜCRELER

Havalandırmanın neredeyse hiç olmadığı bu bölmelerde insanların karanlıkta ve soğuk havada yerlerde dip dibe uyudukları anlaşılıyor.

Yarım asırlık binanın alt katlarında küf kokusunun da hakim olduğu gözlendi.

Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 8

"CANIM MEMLEKETİM"

Özgürlükleri ellerinden alınan tutuklular, zeytin çekirdekleriyle yaşadıkları acıları ve umutlarını çizdi.

Çekimlerde hücre duvarına kazınmış Türkçe "Cimbom GS" ve "Canım memleketim 34 İstanbul" yazıları dikkati çekti.

Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 9

"ALLAH'IM BİZİ KURTAR"

Arapça "Sana sığındık ya Ali", "Seni özledim", "Annem", "En zor ayrılık", "Allah'ım bizi kurtar", "Bu kabus yarın son bulacak" ve "İnsanlık ihanet, yalan ve zülüm" gibi sözlerin yazıldığı duvarlarda ağaçlar, evler, bulutlar, gökyüzü, hapse düşen arkadaşların isimlerinin olduğu listeler, zamanı takip edebilmek için takvimler, grafitiler, günleri saymak için çentikler ve tablolar içindeki günlükler de duvar yazılarında yer aldı.

Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 10

EVRAKLAR ATEŞE VERİLDİ

8 Aralık'ta Esed rejiminin çökmesiyle "Filistin Şubesi" yöneticileri, binayı terk ederken bazı evrakı ateşe verdi.

Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 11

Binanın dış duvarlarında yangının izleri dururken, idari bölümlerde istiflenerek yakılmış bazı evrak ve dosyalar görüntülendi.

Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 12
Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 13
Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 14
Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 15
Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 16
Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 17
Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 18
Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 19
Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 20
Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 21
Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 22
Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 23
Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 24
Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 25
Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış - 26
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