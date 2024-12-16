Rejimin işkence merkezinde Türkçe izler! Duvara "Cimbom GS, Canım memleketim" yazılmış
Suriye'de çöken rejimin yarım asırdan fazla süredir sorgu ve işkence merkezi olarak kullandığı "Filistin Şubesi"ndeki durum ilk kez kameralar tarafından kaydedildi. Suriye'de alıkonulanlar, özellikle de "terörle" suçlananlar, yıllarca bu merkezde tutuldu. Mahkumların duvar yazılarında da "kabus" olarak nitelendirilen, merkezin alt katlarında insanların tutulduğu küçük hücreler ve koğuşlar bulunuyor. Çekimlerde hücre duvarına kazınmış Türkçe "Cimbom GS" ve "Canım memleketim 34 İstanbul" yazıları dikkati çekti. Esad rejiminin çökmesiyle "Filistin Şubesi" yöneticileri, binayı terk ederken bazı evrakı ateşe verdi.
"FİLİSTİN ŞUBESİ" İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Suriye'de çöken Baas rejiminin yarım asırdan fazla süredir sorgu ve işkence merkezi olarak kullandığı ve halk arasında dehşetle anılan "Filistin Şubesi"ndeki durum ilk kez kameralara yansıdı.