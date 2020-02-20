Rejimin vurduğu Etarib hayalet şehre döndü

Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları günlerdir Etarib'i vuruyor. - 50 bin kişinin yaşadığı İdlib'in kuzeydoğusundaki Etarib'te siviller saldırıların ardından şehri terk etti.

İHA 20.02.2020 - 09:59





Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının günlerdir aralıksız bombaladığı Etarib'de siviller şehri terk etti.

Hava saldırılarından sonra Etarib, adeta hayalet şehre döndü.

Suriye'de süren iç savaşta Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'deki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar devam ediyor.

Bu saldırıların sonuncusu, savaş öncesi 50 bin kişinin yaşadığı ve İdlib'in kuzeydoğusunda, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 25 kilometre uzaklıkta yer alan önemli şehirlerden Etarib'de yaşandı.

Esad rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarının en fazla yoğunlaştığı şehir olan Etarib, bugün savaşın acı yüzünün en sert hissedildiği noktalardan biri oldu.

Günlerdir aralıksız süren hava saldırılarından sonra hayalet şehre dönen Etarib'de sessizliği gün boyunca uçan rejime ait savaş uçakları ve sivil yerleşim alanlarına attıkları bombaların gürültüsü bozuyor.

Kentteki her cadde hava saldırılarının izlerini taşırken, birkaç sivilin evlerinde kalan eşyalarını almak için yeniden şehre geldiği görüldü.