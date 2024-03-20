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Rekor Brezilya'da kırıldı! Hissedilen sıcaklık 62,3 dereceye çıktı

Brezilya'yı boğan sıcak hava dalgası, ülkenin en büyük şehirlerinden Rio de Janeiro'da son on yılın en yüksek "hissedilen sıcaklıklarının" kaydedilmesine neden oldu. Hissedilen sıcaklığın 62,3 dereceye ulaşmasıyla yeni rekor kırıldı. Daha önce aynı rekor 2023 yılının kasım ayında 59 derece ile kırılmıştı.

Rekor Brezilya'da kırıldı! Hissedilen sıcaklık 62,3 dereceye çıktı - 1

HİSSEDİLEN SICAKLIK: 62 DERECE

"Rio Alert" hava durumu takip sisteminin "hissedilen sıcaklık" ölçümüne göre Brezilya'nın Rio de Jenario şehrinde pazartesi günü 62 dereceyle dünya sıcaklık rekoru kırıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Rekor Brezilya'da kırıldı! Hissedilen sıcaklık 62,3 dereceye çıktı - 2

Rio de Janeiro'da denize ve parklardaki süs havuzlarına serinlemek için girenler görüntülendi.

Rekor Brezilya'da kırıldı! Hissedilen sıcaklık 62,3 dereceye çıktı - 3

Yerel halk, nüfüsun artmasından kaynaklı inşa edilen çok sayıda konut ve ormansızlaşma nedeniyle sıcaklıkların daha da artmasından endişeleniyor.

Rekor Brezilya'da kırıldı! Hissedilen sıcaklık 62,3 dereceye çıktı - 4

Önceki ısı endeksi rekoru Brezilya'da hissedilen sıcaklıkların kasım ayında 59,7C'ye çıkmasıyla kırılmıştı.

Rekor Brezilya'da kırıldı! Hissedilen sıcaklık 62,3 dereceye çıktı - 5

Ülkenin bir kısmı kavuran sıcaklıklarla baş etmeye çalışırken güney kesimlerinde aşırı yağışlar hasara yol açmaya devam ediyor.

Rekor Brezilya'da kırıldı! Hissedilen sıcaklık 62,3 dereceye çıktı - 6
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