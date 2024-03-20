Rekor Brezilya'da kırıldı! Hissedilen sıcaklık 62,3 dereceye çıktı
Brezilya'yı boğan sıcak hava dalgası, ülkenin en büyük şehirlerinden Rio de Janeiro'da son on yılın en yüksek "hissedilen sıcaklıklarının" kaydedilmesine neden oldu. Hissedilen sıcaklığın 62,3 dereceye ulaşmasıyla yeni rekor kırıldı. Daha önce aynı rekor 2023 yılının kasım ayında 59 derece ile kırılmıştı.
HİSSEDİLEN SICAKLIK: 62 DERECE
"Rio Alert" hava durumu takip sisteminin "hissedilen sıcaklık" ölçümüne göre Brezilya'nın Rio de Jenario şehrinde pazartesi günü 62 dereceyle dünya sıcaklık rekoru kırıldı.