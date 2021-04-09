Rekor sayıda ölüm bildiren Brezilya'da neler yanlış yapıldı?

AŞININ İNSANLARI TİMSAHA DÖNÜŞTÜREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Hiç şüphesiz ki Brezilya’nın içine düştüğü bu durumda Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun salgını ciddiye almayan tutumununun büyük bir payı var. Umursamaz tavırlarını hala sürdürmeye devam eden Bolsonaro’nun tutumu özetleyen davranışları ise şu şekilde;

- Vakaların ilk kez ülkede görülmeye başladığı dönemde Covid-19’u “bariz grip hastalığı” olarak tanımladı",

- Karantina ve sokağa çıkma yasağı gibi önlemlerin yalnızca fakirler ülkeleri daha yoksul hale getirdiğini söyleyerek ülke çapında bir kısıtlamayı reddetti,

- Karantina ilan eden eyalet valilerini ve belediye başkanlarını “hain”likle suçladı.

- Aşıların etkinliği ve güvenliği konusunda şüpheleri sürekli olarak dile getirdi ve aşı olmayacağını söyledi

- Pfizer/BioNTech aşısının "insanları timsaha dönüştürebileceği” şeklinde tehlikeli bir şaka yaptı,

- Halka salgın nedeniyle "sızlanmayı bırakmasını" söyledi.