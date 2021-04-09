Rekor sayıda ölüm bildiren Brezilya'da neler yanlış yapıldı?

ntv.com.tr 09.04.2021 - 14:51 | Son Güncelleme : 09.04.2021 - 15:12
Şimdiye kadar yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı 13 milyon 286 bini aşkın vaka ve 345 bin ölüm bildirerek ABD’nin ardından dünyada pandeminin vurduğu en kötü ülke konumunda bulunan Brezilya’da sağlık sistemleri çökme noktasına geldi. Bununla birlikte, ülkede ortaya çıkan ve aşılara karşı dirençli olabileceği düşünülen P1 ve P2 varyantları sadece Brezilya halkını değil tüm dünyayı endişelendiriyor.
Hiç şüphesiz ki Brezilya’nın içine düştüğü bu durumda Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun salgını ciddiye almayan tutumununun büyük bir payı var. Umursamaz tavırlarını hala sürdürmeye devam eden Bolsonaro’nun tutumu özetleyen davranışları ise şu şekilde;
- Vakaların ilk kez ülkede görülmeye başladığı dönemde Covid-19’u “bariz grip hastalığı” olarak tanımladı",
- Karantina ve sokağa çıkma yasağı gibi önlemlerin yalnızca fakirler ülkeleri daha yoksul hale getirdiğini söyleyerek ülke çapında bir kısıtlamayı reddetti,
- Karantina ilan eden eyalet valilerini ve belediye başkanlarını “hain”likle suçladı.
- Aşıların etkinliği ve güvenliği konusunda şüpheleri sürekli olarak dile getirdi ve aşı olmayacağını söyledi
- Pfizer/BioNTech aşısının "insanları timsaha dönüştürebileceği” şeklinde tehlikeli bir şaka yaptı,
- Halka salgın nedeniyle "sızlanmayı bırakmasını" söyledi.
Brezilya, Latin Amerika'daki en yüksek toplam ölü sayısına sahip ülke. Son haftalarda, dünya çapında bildirilen Covid ölümlerinin yaklaşık dörtte birini ülkede gerçekleşti.
Diğer taraftan, genel nüfusa oranla Brezilya’daki ölüm oranları Peru ve Meksika'nın gerisinde, ancak Brezilya’da günlük ölüm sayısı endişe verici bir hızla gerçekleşiyor. ABD’nin Washington Üniversitesi'nden yakın zamanda yapılan bir tahmin, Brezilya'da Temmuz ayına kadar toplam 500 binden fazla ölümün meydana gelebileceğini öngördü.
Diğer taraftan, bölgesel liderler, Bolsonaro’nun karışık mesajlarının ve ulusal düzeyde kilitlenmelere karşı direnişinin salgın ile mücadeleyi zorlaştırdığını belirtiyor. Aynı zamanda, ülke genelinde birçok eyaletteki hastanelerde yoğun bakım yataklarının dolu olduğu belirtildi.
Brezilya, Latin Amerika'daki diğer birçok ülkeyle karşılaştırıldığında, köklü bir sağlık altyapısına sahip. Ancak, corona virüse karşı aşılama çabaları, Şili ve Uruguay'ın gerisinde kaldı.
Brezilyalı bir mikrobiyolog olan Natalia Pasternak, "Dünyanın en iyilerinden biri olan harika bir aşılama programımız var. Yeterli dozumuz varsa ne yapacağımızı biliyoruz, uzmanlığa ve alt yapıya sahibiz. Sadece aşılara ihtiyacımız var" dedi.
Bununla birlikte, Mart ayı sonuna kadar halka 46 milyon aşı uygulama hedefi gerçekleştirilmedi. Brezilya, tüm nüfusunu aşılamak için yeterli dozda aşı sipariş etti, ancak benzer satın alma gücüne sahip diğer büyük ülkeler sıranın önünde olduğu için dozlar gecikecek.
Ancak, ağustos ayında Brezilya hükümeti, Pfizer'in 70 milyon doz aşı satın alma teklifini geri çevirdi. Ülke yakın zamanda 100 milyon doz Pfizer/BioNtech aşısı sipariş etti, ancak bunların çoğu yılın ikinci yarısına kadar ulaşmayacak. Hükümet, ayrıca Çinli Sinovac firmasından da yüz milyon doz aşı sipariş etti.
Brezilya Halk Sağlığı Enstitüsü (Fiocruz), ülkede 92 çeşit corona virus tespit ettiğini duyurdu. Özellikle, P.1 varyantı, corona virüsün orijinal versiyonundan çok daha bulaşıcı olduğu ve a ve dünyaya yayıldığı düşünüldüğü için endişe kaynağı haline geldi.
Bilim insanları, mevcut aşıların yine de Brezilya varyantına karşı çalışması gerektiğine inanıyorlar, ancak belki de pek iyi olmasa da ve gelecekte yine farklı olan yeni varyantlar ortaya çıkabilir.