Ren geyiği yerine askeri uçak kullandı! Alaska'da Noel Baba operasyonu

Alaska’nın güneydoğusundaki Yakutat köyü, bu yıl sıra dışı bir Noel ziyaretine tanıklık etti. Ren geyikleriyle uçan kızağıyla tanınan Noel Baba, bu kez askeri bir C-17 kargo uçağı ve kamuflajlı bir askeri araç ile köye ulaştı. Yanında ise Noel anne Claus ve hediyelerle dolu çantalar vardı.