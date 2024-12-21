Ren geyiği yerine askeri uçak kullandı! Alaska'da Noel Baba operasyonu

Alaska'nın güneydoğusunda bulunan Yakutat köyü, bu hafta alışılmışın dışında bir Noel sürprizine ev sahipliği yaptı. Ren geyikleriyle uçan kızağı bir kenara bırakan Noel Baba ve Noel Anne, C-17 askeri kargo uçağı ve kamuflajlı bir askeri araçla köye iniş yaptı.

Ren geyiği yerine askeri uçak kullandı! Alaska'da Noel Baba operasyonu - 1

Alaska’nın güneydoğusundaki Yakutat köyü, bu yıl sıra dışı bir Noel ziyaretine tanıklık etti. Ren geyikleriyle uçan kızağıyla tanınan Noel Baba, bu kez askeri bir C-17 kargo uçağı ve kamuflajlı bir askeri araç ile köye ulaştı. Yanında ise Noel anne Claus ve hediyelerle dolu çantalar vardı.

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Ren geyiği yerine askeri uçak kullandı! Alaska'da Noel Baba operasyonu - 2

Bu özel ziyaret, Alaska Ulusal Muhafızları'nın düzenlediği “Noel Baba Operasyonu” kapsamında gerçekleşti. Zor doğa koşullarıyla mücadele eden yerel topluluklara destek amacıyla her yıl düzenlenen bu program, bu kez yoğun kar yağışından olumsuz etkilenen Tlingit köyü Yakutat’ı seçti.

Ren geyiği yerine askeri uçak kullandı! Alaska'da Noel Baba operasyonu - 3

Askeri aracın okul bahçesine giriş yaptığı an, çocuklar için unutulmaz bir sahneye dönüştü. heyecanla dışarı koşan öğrenciler Noel Baba ve Noel Anneyle buluştu.

Ren geyiği yerine askeri uçak kullandı! Alaska'da Noel Baba operasyonu - 4

Okulda düzenlenen etkinlikte Noel Anneyle, ren geyiği Dasher’in hikayesini anlattı. Ardından çocuklara bağışlanan hediyeler, kitaplar ve okul malzemeleriyle dolu sırt çantaları dağıtıldı.

Ren geyiği yerine askeri uçak kullandı! Alaska'da Noel Baba operasyonu - 5

1956’da başlayan Noel Baba Operasyonu, Alaska’nın en ücra köşelerinde yaşayan topluluklara Noel ruhunu taşıyor. Program, ilk kez St. Mary’s köyünü sel felaketinden sonra desteklemek için başlatılmıştı. Bu yıl da Yakutat’ın yanı sıra Circle ve Crooked Creek köylerine de ziyaretler planlandı.

Ren geyiği yerine askeri uçak kullandı! Alaska'da Noel Baba operasyonu - 6

Alaska Ulusal Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Torrence Saxe, etkinliği “Muhafızlar için gurur verici ve eğlenceli bir görev” olarak tanımladı. Ziyaret sırasında üniformasının üzerine Noel Baba şapkasını da takmayı ihmal etmedi.

Ren geyiği yerine askeri uçak kullandı! Alaska'da Noel Baba operasyonu - 7

Salvation Army Alaska Bölümü yetkilisi Jenni Ragland, bu programın izole köyler için önemine dikkat çekti: “Pek çok çocuk, büyük şehirlerdeki mağazalarda Noel Baba’yı görme fırsatına sahip değil. Bu nedenle Noel’in büyüsünü onların ayağına götürüyoruz” dedi.

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