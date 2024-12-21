Ren geyiği yerine askeri uçak kullandı! Alaska'da Noel Baba operasyonu
Alaska'nın güneydoğusunda bulunan Yakutat köyü, bu hafta alışılmışın dışında bir Noel sürprizine ev sahipliği yaptı. Ren geyikleriyle uçan kızağı bir kenara bırakan Noel Baba ve Noel Anne, C-17 askeri kargo uçağı ve kamuflajlı bir askeri araçla köye iniş yaptı.
Alaska’nın güneydoğusundaki Yakutat köyü, bu yıl sıra dışı bir Noel ziyaretine tanıklık etti. Ren geyikleriyle uçan kızağıyla tanınan Noel Baba, bu kez askeri bir C-17 kargo uçağı ve kamuflajlı bir askeri araç ile köye ulaştı. Yanında ise Noel anne Claus ve hediyelerle dolu çantalar vardı.