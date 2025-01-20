Reuters analizi: Esad sonrası Suriye'de Türkiye neden bu kadar etkili?
Muhalif güçlerin geçen ay Beşar Esad'ı devirerek rejime son vermesinin ardından Türkiye, Suriye'deki en etkili güç odaklarından biri olarak ortaya çıktı. NATO üyesi Türkiye, komşusunun geleceğini diplomatik, ekonomik ve askeri olarak etkileyebilecek bir konumda. İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Türkiye'nin Suriye'nin yeni dönemindeki rolüne ilişkin analizini paylaştı.
SINIR ÖTESİ HAREKATLAR
Suriye ile 911 kilometrelik bir sınırı paylaşan Türkiye, Esad'a karşı 14 yıl süren ayaklanma sırasında Suriye Milli Ordusu bayrağı altında savaşan muhalif grupları destekliyordu. Türkiye, 2012 yılında Şam ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.
Reuters’a göre Suriye'nin yeni yönetimiyle güçlü bağları olan Türkiye, yeniden yapılanma, enerji ve savunma gibi alanlarda yoğunlaşan ticaret ve işbirliğinden fayda sağlayabilir.
Esad'ın düşüşü Ankara'ya, sınırları boyunca terör örgütü PKK/YPG’nin varlığını sona erdirmek için yeni bir alan açtı.
Türkiye, iç savaştan kaçan Suriyelilere ev sahipliği yapan en büyük ülke, yaklaşık 3 milyon kişiyi kabul ediyor ve yardımların ana giriş noktası.
Türkiye, 2016'dan bu yana Suriyeli müttefikleriyle birlikte, Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör noktalarına karşı birçok sınır ötesi askeri harekât düzenledi.