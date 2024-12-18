Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, 2024 yılının en iyi fotoğraflarını seçti. Kareler, 1 milyon 600 bin fotoğraf arasından seçildi. İşte politika sahnesinden olimpiyatlara, doğal afetlerden savaşlara kadar geniş bir seçkiyi kaplayan yılın en iyi fotoğrafları...
Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan Chelsea-Liverpool final maçında, Liverpool taraftarları Virgil van Dijk tarafından atılan ilk golü kutluyor.
25 Şubat 2024, Hannah Mckay