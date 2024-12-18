Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) korucuları ve veterinerleri, Nyeri İlçesi, Mweiga'da bulunan Aberdare Ulusal Parkı'ndaki bir yer değiştirme tatbikatı sırasında Mwea Ulusal Rezervi'nden filleri özel bir taşıma konteynerinden serbest bıraktı.

14 Ekim 2024, Thomas Mukoya