Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, 2024 yılının en iyi fotoğraflarını seçti. Kareler, 1 milyon 600 bin fotoğraf arasından seçildi. İşte politika sahnesinden olimpiyatlara, doğal afetlerden savaşlara kadar geniş bir seçkiyi kaplayan yılın en iyi fotoğrafları...

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 1

Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan Chelsea-Liverpool final maçında, Liverpool taraftarları Virgil van Dijk tarafından atılan ilk golü kutluyor.

25 Şubat 2024, Hannah Mckay

DÜNYA HABERLERİ

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 2

Rusya kontrolündeki Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya-Ukrayna çatışması sırasında Aziz Nikolaos Katedrali'nde düzenlenen Ortodoks ayini.1 Eylül 2024, Alexander Ermochenko

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 3

Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde dumanlı bir sabahta inekler ve mandalar kirli Yamuna nehrine giriyor.

5 Kasım 2024, Anushree Fadnavis 

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 4

Arjantin'de bir halkalı güneş tutulması görülüyor.

2 Ekim 2024, Agustin Marcarian 

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 5

Kaliforniya, ABD'deki Dağ Yangını'ndan dumanlar yükselirken kurtarma görevlileri eski model bir arabayı itiyor

6 Kasım 2024, David Swanson 

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 6

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) korucuları ve veterinerleri, Nyeri İlçesi, Mweiga'da bulunan Aberdare Ulusal Parkı'ndaki bir yer değiştirme tatbikatı sırasında Mwea Ulusal Rezervi'nden filleri özel bir taşıma konteynerinden serbest bıraktı.

14 Ekim 2024, Thomas Mukoya

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 7

Bir drone görüntüsü, Brezilya'daki havalimanında su basmış bir pistte duran bir uçağı gösteriyor,

17 Mayıs 2024, Adriano Machado

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 8

Venezuela muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'in silueti İspanya'da Reuters ile yapılan bir röportaj sırasında masaya yansıtılıyor,

20 Eylül 2024, Juan Medina

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 9

Ukraynalı askerler, Çernihiv bölgesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında Belarus sınırında sabotaj karşıtı tatbikata katılıyor.

17 Ocak 2024, Gleb Garanich 

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 10

İtfaiyeciler ABD'de bir kanyonda çıkan orman yangınıyla mücadele ederken bir evin yanına uçaktan söndürücü madde bırakıyor.

2 Temmuz 2024, Carlos Barria

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 11

“Skye” adlı  kedi, ABD'deki Seçim Günü'nde 2024 ABD başkanlık seçimleri sırasında kameraya bakıyor.

5 Kasım 2024, Quinn Glabicki

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 12

Fransız Ulusal Jandarma Müdahale Grubu'na (GIGN) bağlı jandarmalar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlık kapsamında bir tatbikata katılırken, ordu helikopteri tarafından havalanıyor.

26 Nisan 2024, Christian Hartmann

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 13

Altın madalya sahibi Kolombiyalı Mauricio Valencia, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, madalyasını podyumda ısırıyor. 

7 Eylül 2024, Ümit Bektaş

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 14

Slovenyalı Timi Zajc, Avusturya'da 4 Tepe Turnuvası'nda antrenmanda.

2 Ocak 2024, Kai Pfaffenbach

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 15

Amerika Birleşik Devletleri'nden Sunisa Lee, Paris 2024 Olimpiyatları'nda denge kirişinde.

 30 Temmuz 2024, Athit Perawongmetha

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 16

Fransa'dan Leon Marchand yarışırken Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarışırken .

2 Ağustos 2024, Marko Djurica.

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 17

Amerika Birleşik Devletleri'nden Steve Tomasin ve Arjantin'den Rodrigo Isgro, Paris Olimpiyatları'nda maçtan sonra şortlarını değiştiriyor.

 27 Temmuz 2024, Phil Noble

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 18

Ariana Grande,  ABD'de düzenlenen 96. Akademi Ödülleri'nin Oscar töreninde kırmızı halıda poz verirken.

10 Mart 2024, Mario Anzuoni

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 19

Leonie Hanne, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen 77. Cannes Film Festivali'nde yarışan “La plus precieuse des marchandises” (Yüklerin En Değerlisi) adlı animasyon filminin gösterimi için kırmızı halıya gelişi sırasında poz veriyor.

24 Mayıs 2024, Sarah Meyssonnier

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 20

Filistinli bir anne, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, devam eden İsrail-Hamas çatışmasının ortasında, Nasır Hastanesi'nde hasta çocuğunun ayağını tutuyor.

7 Kasım 2024, Mohammed Salem 

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 21

Lübnan'ın güneyindeki Yater köyünün eteklerinde iki askerle birlikte İsrail saldırısında öldürülen Binbaşı Muhammed Ferhat'ın kız kardeşi resmi törene katıldı.

6 Ekim 2024, Yara Nardi

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 22

Cumhuriyetçi başkan adayı ve yeni ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler kentindeki Butler Farm Show'da düzenlenen bir kampanya mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı.

3 Temmuz 2024, Brendan McDermid

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 23

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun 75. yıldönümü zirvesi sırasında Washington'da düzenlediği basın toplantısının ardından ayrılırken.

11 Temmuz 2024, Yves Herman

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 24

Bir kadın, Rusya'nın Saint Petersburg kentinde bir sinemada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis'e yıllık hitabının televizyon yayınını izliyor.

29 Şubat 2024, Anton Vaganov

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 25

Japonya'nın Anamizu kenti yakınlarında meydana gelen depremin ardından bozuk bir yolda mahsur kalan arabaya bakan işçi.

3 Ocak 2024, Kim Kyung-Hoon

Reuters yılın fotoğraflarını seçti: 2024'e damga vuran kareler - 26

Bir bölge sakini, Tropik Fırtına Helene'in vurduğu  ABD'nin dış mahallelerinde sel basan yolda mahsur kalan bir arabanın kurtarılmasına yardım ediyor.

27 Eylül 2024, Jonathan Drake

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