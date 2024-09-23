Rezaleti komşular ortaya çıkardı: Dışkı dolu odada 12 saat kilitli kalmışlar!

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler. Çocukları odaya kilitleyen kişinin üvey baba olduğu, annenin de daha rahat bir uyku çekebilmek için bu işkenceye sessiz kaldığı ortaya çıktı. Her gün en az 12 saat boyunca kilitli tutulan çocukların, tuvalete gidemedikleri için dışkı ve idrarlarını odaya yaptıkları aktarıldı.