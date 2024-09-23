Rezaleti komşular ortaya çıkardı: Dışkı dolu odada 12 saat kilitli kalmışlar!

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan Dakota Dodd ve Aubrianna Freeman isimli evli çift, çocuklarını dışkı ve idrar dolu bir odaya kilitledikleri gerekçesiyle emniyet görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Rezaleti komşular ortaya çıkardı: Dışkı dolu odada 12 saat kilitli kalmışlar! - 1

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler. Çocukları odaya kilitleyen kişinin üvey baba olduğu, annenin de daha rahat bir uyku çekebilmek için bu işkenceye sessiz kaldığı ortaya çıktı. Her gün en az 12 saat boyunca kilitli tutulan çocukların, tuvalete gidemedikleri için dışkı ve idrarlarını odaya yaptıkları aktarıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Rezaleti komşular ortaya çıkardı: Dışkı dolu odada 12 saat kilitli kalmışlar! - 2

Çocukların kilitli tutuldukları odaya tehlikeli maddelere karşı koruyucu kıyafetlerle girmek zorunda kalan polis ekipleri, "Zemin, duvarlar hatta çerçeveler bile dışkı içindeydi. Çocukların tırnak araları, avuç içleri, ayakları, bacakları ve yüzlerinde de dışkı kalıntıları olduğunu gördük. Çocukların kilitli kaldığı odada banyo vardı ancak banyonun da kapısı kilitliydi'' ifadelerini kullandı.

Rezaleti komşular ortaya çıkardı: Dışkı dolu odada 12 saat kilitli kalmışlar! - 3

Çocuklar devlet gözetimine alınırken, anne ve baba 5 kez çocuk istismarı ve ihmali suçlamasıyla yargılandı.

DAHA FAZLA GÖSTER