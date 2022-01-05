Rio Karnavalı’na ikinci yılda da Covid engeli

Şehrin belediye başkanı Eduardo Paes tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 vakalarındaki artış ve Omicron varyantının yayılmasından kaynaklanan tehdit nedeniyle dünyaca ünlü Karnaval geçit törenini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda da iptal edildiğini söyledi.