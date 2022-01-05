Rio Karnavalı’na ikinci yılda da Covid engeli

Dünyanın en önemli festivali olarak kabul edilen Rio Karnavalı, Covid-19 vakalarındaki artış ve Omicron corona virüs varyantından kaynaklanan tehdit nedeniyle ikinci yıl üst üste iptal edildi.

Haberler - ntv.com.tr 05.01.2022 - 11:14

Rio Karnavalı’na ikinci yılda da Covid engeli - 1

’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen ve dünyanın en önemli festivali olarak kabul edilen Rio Karnavalı’nın 2022 yılında düzenlenmeyeceği açıklandı.

Rio Karnavalı’na ikinci yılda da Covid engeli - 2

Şehrin belediye başkanı Eduardo Paes tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 vakalarındaki artış ve Omicron varyantının yayılmasından kaynaklanan tehdit nedeniyle dünyaca ünlü Karnaval geçit törenini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda da iptal edildiğini söyledi.

Rio Karnavalı’na ikinci yılda da Covid engeli - 3

Rio belediye başkanı Eduardo Paes, sağlık yetkilileriyle yaptığı toplantıdan sonra, kentin her yıl milyonlarca kişinin katıldığı Karnaval’ın iptal edildiğini duyurdu.

Rio Karnavalı’na ikinci yılda da Covid engeli - 4

Paes yaptığı açıklamada, "Sokak karnavalı, doğası gereği, sahip olduğu demokratik yönü nedeniyle herhangi bir denetim yapmayı imkansız kılıyor" dedi.

Rio Karnavalı’na ikinci yılda da Covid engeli - 5

Diğer Brezilya kentlerinin de Karnaval yürüyüşlerini iptal ettiği belirtilirken, geçtiğimiz hafta da kuzeydoğudaki Salvador şehri etkinliği kutlamayacağını duyurmuştu.

Rio Karnavalı’na ikinci yılda da Covid engeli - 6

Yerel basında çıkan haberlere göre, Minas Gerais eyaletinin başkenti Belo Horizonte de bu yıl sokak geçit törenlerine ödenek ayırmayacağını duyurmuştu.

Rio Karnavalı’na ikinci yılda da Covid engeli - 7

Brezilya'nın en zengin eyaletinin başkenti Sao Paulo ise, sokak geçit törenini şehrin Interlagos Formula 1 yarış pistine taşımayı planladığını aktardı.

Rio Karnavalı’na ikinci yılda da Covid engeli - 8

Güney Amerika ülkesi Brezilya’da Covid-19 enfeksiyonu vakaları her geçen gün artarken, Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz gün 18 bin 759 yeni corona virüs vakası ve 175 can kaybı bildirdi.

215 milyon nüfuslu ülkede, Omicron vaka sayısı ise iki haftaki 32 ye kıyasla geçtiğimiz gün 170 olarak kaydedildi.

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