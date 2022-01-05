Rio Karnavalı’na ikinci yılda da Covid engeli

Haberler - ntv.com.tr 05.01.2022 - 11:14
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen ve dünyanın en önemli festivali olarak kabul edilen Rio Karnavalı’nın 2022 yılında düzenlenmeyeceği açıklandı.
Şehrin belediye başkanı Eduardo Paes tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 vakalarındaki artış ve Omicron varyantının yayılmasından kaynaklanan tehdit nedeniyle dünyaca ünlü Karnaval geçit törenini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda da iptal edildiğini söyledi.
Rio belediye başkanı Eduardo Paes, sağlık yetkilileriyle yaptığı toplantıdan sonra, kentin her yıl milyonlarca kişinin katıldığı Karnaval’ın iptal edildiğini duyurdu.
Paes yaptığı açıklamada, "Sokak karnavalı, doğası gereği, sahip olduğu demokratik yönü nedeniyle herhangi bir denetim yapmayı imkansız kılıyor" dedi.
Diğer Brezilya kentlerinin de Karnaval yürüyüşlerini iptal ettiği belirtilirken, geçtiğimiz hafta da kuzeydoğudaki Salvador şehri etkinliği kutlamayacağını duyurmuştu.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Minas Gerais eyaletinin başkenti Belo Horizonte de bu yıl sokak geçit törenlerine ödenek ayırmayacağını duyurmuştu.
Brezilya'nın en zengin eyaletinin başkenti Sao Paulo ise, sokak geçit törenini şehrin Interlagos Formula 1 yarış pistine taşımayı planladığını aktardı.
Güney Amerika ülkesi Brezilya’da Covid-19 enfeksiyonu vakaları her geçen gün artarken, Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz gün 18 bin 759 yeni corona virüs vakası ve 175 can kaybı bildirdi.
215 milyon nüfuslu ülkede, Omicron vaka sayısı ise iki haftaki 32 ye kıyasla geçtiğimiz gün 170 olarak kaydedildi.