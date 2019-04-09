Rio’yu sel vurdu
DHA
Brezilya’da şiddetli yağış sonrası Rio de Janeiro’da sel meydana geldi. Araçlar sürüklendi, bir çok ev ve işyerini su bastı.
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1Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrini şiddetli yağışların neden olduğu sel vurdu.
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2Rio de Janeiro Belediyesi Operasyon Merkezi, kriz seviyesini 3. seviye olarak belirledi.
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3Bu da şiddetli yağışın daha devam edebileceği ve ilerleyen saatlerde toprak kaymalarının beklendiği anlamına geliyor.
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4Selden en çok etkilenen bölge ise São Conrado, Vidigal, Leblon, Ipanema, Copacabana ve Leme gibi Atlantik Okyanusu kıyısındaki mahallelerin oluşturduğu ‘Zona Sul’ bölgesi oldu.
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