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Rio’yu sel vurdu

DHA

Brezilya’da şiddetli yağış sonrası Rio de Janeiro’da sel meydana geldi. Araçlar sürüklendi, bir çok ev ve işyerini su bastı.

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    Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrini şiddetli yağışların neden olduğu sel vurdu.
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    Rio de Janeiro Belediyesi Operasyon Merkezi, kriz seviyesini 3. seviye olarak belirledi.
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    Bu da şiddetli yağışın daha devam edebileceği ve ilerleyen saatlerde toprak kaymalarının beklendiği anlamına geliyor.
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    Selden en çok etkilenen bölge ise São Conrado, Vidigal, Leblon, Ipanema, Copacabana ve Leme gibi Atlantik Okyanusu kıyısındaki mahallelerin oluşturduğu ‘Zona Sul’ bölgesi oldu.
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