Rio'yu sel vurdu

Brezilya'nın Rio De Janerio kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel dolayısıyla bir çok ev ve araç hasar gördü. Brezilya'nın Rio De Janerio kentinde şiddetli yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle bir çok ev ve araç hasar gördü. Selin yol açtığı hasarın tespiti için çalışma başlatıldı. Ülkenin güneydoğusunda bulunan Minas Gerais eyaletinde geçen ay meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle 53 kişi ölmüştü. Şiddetli yağışlar nedeniyle 72 bin kişi evinden olmuş, 47 şehirde de olağanüstü hal ilan edilmişti.