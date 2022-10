Riski Sunak'ın İngiltere Kralı 3. Charles'tan iki kat daha zengin olan eşi Akshata Murty kimdir?

KAYINPEDERİNDEN ÖVGÜ ALDI

2013 yayımlanan Miras: Seçkin Ebeveynlerden Kızlarına Mektuplar (Legacy: Letters From Eminent Parents to Their Daughters) adlı kitaba göre, Hindistan'ın en zengin insanlarından biri olan N. R. Narayana Murty, damadı olacak insandan ilk kez haberler olduğunda karışık duygular içerisindeydi. Forbes'e göre toplam serveti 4,5 milyar dolar olan Murty Hindistan'ın Bill Gates'i olarak tanınıyor.

Murty, "Bize hayat arkadaşını bulduğunu söylediğinde ben biraz üzgün ve kıskançtım. Ama Rishi ile tanıştığımda ve onu zeki, yakışıklı ve en önemlisi dürüst bulduğumda, kalbini neden çalınmasına izin verdiğin anladım” dedi.