Riski Sunak'ın İngitere Kralı 3. Charles'tan iki kat daha zengin olan eşi Akshata Murty kimdir?

2013 yayımlanan Miras: Seçkin Ebeveynlerden Kızlarına Mektuplar (Legacy: Letters From Eminent Parents to Their Daughters) adlı kitaba göre, Hindistan'ın en zengin insanlarından biri olan N. R. Narayana Murty, damadı olacak insandan ilk kez haberler olduğunda karışık duygular içerisindeydi. Forbes'e göre toplam serveti 4,5 milyar dolar olan Murty Hindistan'ın Bill Gates'i olarak tanınıyor.
Murty, "Bize hayat arkadaşını bulduğunu söylediğinde ben biraz üzgün ve kıskançtım. Ama Rishi ile tanıştığımda ve onu zeki, yakışıklı ve en önemlisi dürüst bulduğumda, kalbini neden çalınmasına izin verdiğin anladım” dedi.
İngiltere’nin yeni Başbakanı Sunak, İngiltere'nin son 200 yıldır gelen en genç lideri olmakla kalmadı ve aynı zamanda ülkenin beyaz olmayan ilk başbakanı oldu. Sunak, aynı zamanda büyük ölçüde eşi sayesinde, siyaset kurumunun zirvesine ulaşan en zengin insanlardan biri oldu.
42 yaşındaki Akshata Murty, babasının yazılım şirketi Infosys'de yaklaşık 715 milyon dolar değerinde %0,93’lük bir hisseye sahip. İngiltere'deki zenginleri yıllık olan sıralayan Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre bu hisse, çiftin tahmini toplam 730 milyon sterlinlik (yaklaşık 15,5 milyar lira) servetinin büyük bir kısmını oluşturuyor.
Diğer taraftan geçen ay vefat eden Kraliçe 2. Elizabeth'in servetinden fazla olduğu belirtiliyor. Sunday Times, ölmeden önce hükümdarın net değerini 370 milyon sterlin (yaklaşık 8 milyar lira) olarak belirledi. Ancak, bu süper zenginliği daha önce Sunak’ı pek çok kez zor durumda bıraktı.
Diğer taraftan, geçen Nisan ayında, milyarlarca dolarlık bir servetin varisi olan Akshata Murty’nin yurt dışında yaşadığını beyan ederek İngiltere dışındaki gelirlerinden vergi ödemediği ortaya çıkmış, yasal olan bu durumun tartışma yaratması üzerine Murty tüm küresel gelirleri için İngiltere’de vergi ödemeyi kabul etmişti.
O sırada Maliye Bakanı olan Sunak ise İngiltere’deki vergi mükelleflerinin üzerindeki genel yükü 1940'lardan bu yana en yüksek düzeyine çıkarmıştı.
Eleştirilere cevap veren Murty, "Son günlerde insanlar vergi statüm hakkında sorular sordular: Açık olmak gerekirse, bu ülkede İngiltere gelirim üzerinden vergi ödedim ve uluslararası gelirim için uluslararası vergi ödedim. Bu düzenleme tamamen yasal ve İngiltere'de ikamet etmeyen birçok kişi böyle vergilendiriliyor. Ancak birçok kişinin bunun kocamın siyasi rolüyle uyumlu olmadığını düşündüğü ortaya çıktı” dedi.
İngiltere'nin Times gazetesine Ağustos ayında verdiği bir röportajda çiftin serveti sorulduğunda Sunak, Truss'a karşı yürüttüğü ilk seçim kampanyasında söyledi:
“Bence bu ülkede insanları karakterlerine ve eylemlerine göre değerlendiriyoruz, banka hesaplarında ne olduğuna göre değil. Bugün şanslıyım ama böyle büyümedim. Sahip olduklarım için gerçekten çok çalıştım, ailem çok çalıştı ve bu yüzden bu işi yapmak istiyorum.”
R. Narayana Murthy, Miras: Seçkin Ebeveynlerden Kızlarına Mektuplar adlı kitapta Infosys’in kızının doğumundan bir yıl sonra, 1981 yılında kurulduğunu belirterek, "O günlerde evde telefon alacak paramız yoktu. Biriyle iletişime geçmek için hep yürürdük. Hayat bizim için o zamandan beri değişti ve yşu an eterince paramız var, ancak yaşam tarzımızın basit olmaya devam ettiğini biliyorsunuz" diye ekledi.
Diğer taraftan Sunak ve Murty’nin ikisi de Stanford Üniversitesi'nde MBA eğitimi alırken ABD’nin California eyaletinde tanıştığı biliniyor. Ardından ikili 2009 yılında Hindistan'ın Bangalore şehrinde evlendi. Sunak ile Murthy'nin Krishna ve Anoushka adlı iki kızı oldu.
Murty, 2011 yılında kadın giyim markası Akshata Designs'ı kurdu.2015'te ise Sunak, Muhafazakar Parti’den Parlamento Üyesi olarak seçildi.