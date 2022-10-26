Riski Sunak'ın İngitere Kralı 3. Charles'tan iki kat daha zengin olan eşi Akshata Murty kimdir?

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yalnızca İngiltere'nin ilk etnik azınlıktan gelen başbakanı olmadı. Aynı zamanda 43 yaşındaki siyasetçi, Kral 3. Charles'ı ikiye katlayan servetiyle ülkesindeki en zengin başbakan olarak tarihe geçti. Zenginliğiyle, İngiltere'deki yoksul halkı anlayamayacağı için eleştirilen Sunak'ın servetinin büyük bir kısmı ise eşi Akshata Murty'den geliyor. Peki, Akshata Murty kimdir? Hindistan'ın Bill Gates'i olarak bilenen Murty'nin babası ne iş yapıyor ve Sunak ailesinin serveti ne kadar?

Riski Sunak'ın İngitere Kralı 3. Charles'tan iki kat daha zengin olan eşi Akshata Murty kimdir? - 1

KAYINPEDERİNDEN ÖVGÜ ALDI

2013 yayımlanan Miras: Seçkin Ebeveynlerden Kızlarına Mektuplar (Legacy: Letters From Eminent Parents to Their Daughters) adlı kitaba göre, Hindistan'ın en zengin insanlarından biri olan N. R. Narayana Murty, damadı olacak insandan ilk kez haberler olduğunda karışık duygular içerisindeydi. Forbes'e göre toplam serveti 4,5 milyar dolar olan Murty Hindistan'ın Bill Gates'i olarak tanınıyor. 

Murty, "Bize hayat arkadaşını bulduğunu söylediğinde ben biraz üzgün ve kıskançtım. Ama Rishi ile tanıştığımda ve onu zeki, yakışıklı ve en önemlisi dürüst bulduğumda, kalbini  neden çalınmasına izin verdiğin anladım” dedi.

Riski Sunak'ın İngitere Kralı 3. Charles'tan iki kat daha zengin olan eşi Akshata Murty kimdir? - 2

İngiltere’nin yeni Başbakanı Sunak, İngiltere'nin son 200 yıldır gelen en genç lideri olmakla kalmadı ve aynı zamanda ülkenin beyaz olmayan ilk başbakanı oldu. Sunak, aynı zamanda büyük ölçüde eşi sayesinde, siyaset kurumunun zirvesine ulaşan en zengin insanlardan biri oldu.

Riski Sunak'ın İngitere Kralı 3. Charles'tan iki kat daha zengin olan eşi Akshata Murty kimdir? - 3

TOPLAM SERVETLERİ 730 MİLYON STERLİN

42 yaşındaki Akshata Murty, babasının yazılım şirketi Infosys'de yaklaşık 715 milyon dolar değerinde %0,93’lük bir hisseye sahip. İngiltere'deki zenginleri  yıllık olan sıralayan Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre bu hisse, çiftin tahmini toplam 730 milyon sterlinlik (yaklaşık 15,5 milyar lira) servetinin büyük bir kısmını oluşturuyor.

Riski Sunak'ın İngitere Kralı 3. Charles'tan iki kat daha zengin olan eşi Akshata Murty kimdir? - 4

KRAL'DAN 2 KAT DAHA ZENGİN

Diğer taraftan geçen ay vefat eden Kraliçe 2. Elizabeth'in servetinden fazla olduğu belirtiliyor. Sunday Times, ölmeden önce hükümdarın net değerini 370 milyon sterlin (yaklaşık 8 milyar lira) olarak belirledi. Ancak, bu süper zenginliği daha önce Sunak’ı pek çok kez zor durumda bıraktı. 

Riski Sunak'ın İngitere Kralı 3. Charles'tan iki kat daha zengin olan eşi Akshata Murty kimdir? - 5

VERGİ STATÜSÜ TARTIŞMA YARATTI

Diğer taraftan, geçen Nisan ayında, milyarlarca dolarlık bir servetin varisi olan Akshata Murty’nin yurt dışında yaşadığını beyan ederek İngiltere dışındaki gelirlerinden vergi ödemediği ortaya çıkmış, yasal olan bu durumun tartışma yaratması üzerine Murty tüm küresel gelirleri için İngiltere’de vergi ödemeyi kabul etmişti. 

Riski Sunak'ın İngitere Kralı 3. Charles'tan iki kat daha zengin olan eşi Akshata Murty kimdir? - 6

O sırada Maliye Bakanı olan Sunak ise İngiltere’deki vergi mükelleflerinin üzerindeki genel yükü 1940'lardan bu yana en yüksek düzeyine çıkarmıştı.

Riski Sunak'ın İngitere Kralı 3. Charles'tan iki kat daha zengin olan eşi Akshata Murty kimdir? - 7

Eleştirilere cevap veren Murty,  "Son günlerde insanlar vergi statüm  hakkında sorular sordular: Açık olmak gerekirse, bu ülkede İngiltere gelirim üzerinden vergi ödedim ve uluslararası gelirim için uluslararası vergi ödedim. Bu düzenleme tamamen yasal ve İngiltere'de ikamet etmeyen birçok kişi böyle vergilendiriliyor. Ancak birçok kişinin bunun kocamın siyasi rolüyle uyumlu olmadığını düşündüğü ortaya çıktı” dedi.

Riski Sunak'ın İngitere Kralı 3. Charles'tan iki kat daha zengin olan eşi Akshata Murty kimdir? - 8

ZENGİNLİĞİNİN BAŞBAKAN OLMASINA ENGEL OLACAĞINI DÜŞÜNMEDİ

İngiltere'nin Times gazetesine Ağustos ayında verdiği bir röportajda çiftin serveti sorulduğunda Sunak, Truss'a karşı yürüttüğü ilk seçim kampanyasında söyledi:

“Bence bu ülkede insanları karakterlerine ve eylemlerine göre değerlendiriyoruz, banka hesaplarında ne olduğuna göre değil. Bugün şanslıyım ama böyle büyümedim. Sahip olduklarım için gerçekten çok çalıştım, ailem çok çalıştı ve bu yüzden bu işi yapmak istiyorum.”

Riski Sunak'ın İngitere Kralı 3. Charles'tan iki kat daha zengin olan eşi Akshata Murty kimdir? - 9

MURTY ZENGİNLİK İÇİNDE DOĞMADI

R. Narayana Murthy,  Miras: Seçkin Ebeveynlerden Kızlarına Mektuplar adlı kitapta Infosys’in kızının doğumundan bir yıl sonra, 1981 yılında kurulduğunu belirterek, "O günlerde evde telefon alacak paramız yoktu. Biriyle iletişime geçmek için hep yürürdük. Hayat bizim için o zamandan beri değişti ve yşu an eterince paramız var, ancak yaşam tarzımızın basit olmaya devam ettiğini biliyorsunuz" diye ekledi.

Riski Sunak'ın İngitere Kralı 3. Charles'tan iki kat daha zengin olan eşi Akshata Murty kimdir? - 10

2009 YILINDA EVLENDİLER

Diğer taraftan Sunak ve Murty’nin ikisi de Stanford Üniversitesi'nde MBA eğitimi alırken ABD’nin California eyaletinde tanıştığı biliniyor. Ardından ikili 2009 yılında Hindistan'ın Bangalore şehrinde evlendi. Sunak ile Murthy'nin Krishna ve Anoushka adlı iki kızı oldu.

Riski Sunak'ın İngitere Kralı 3. Charles'tan iki kat daha zengin olan eşi Akshata Murty kimdir? - 11

Murty, 2011 yılında kadın giyim markası Akshata Designs'ı kurdu.2015'te ise Sunak, Muhafazakar Parti’den Parlamento Üyesi olarak seçildi.

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