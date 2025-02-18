Riyad'da tarihi zirve: ABD ve Rusya masaya oturdu, Avrupa'nın gözü kulağı burada

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ ŞOK ETKİSİ YARATTI

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta NATO ve Ukrayna'daki Avrupalı müttefiklerine danışmadan Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve bir barış süreci başlatacağını açıklayarak onları şaşkına çevirmişti.

Bunun üzerine Trump'ın Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna ve diğer Avrupalı liderlerin barış görüşmelerinde yeri olmayacağını öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldi.

Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki sorunlar ve ABD'nin planları ele alındı.