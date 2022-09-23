Robot böcekler hayat kurtaracak

Japon bilim insanları hamamböceklerinin sırtlarına yerleştirdikleri minik cihazlarla, böceklerin hareketlerini kontrol edebiliyor. Geliştirme aşamasındaki proje hayata geçerse doğal afetlerde enkaz altında kalanların yerlerini tespit etmede kullanılabilecek.

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Japon bilim insanları hamamböceğinin sırtına yerleştirdikleri sistemle, böceğin hareketlerini kontrol ediyor.

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Sistemin doğal afetlerde hayat kurtarabileceği belirtiliyor.

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Böceğin sırtında güneş enerjisiyle şarj olmasını sağlayacak İnsan saçının 25'te 1'i inceliğinde bir güneş hücresi filmi yerleştirildi.

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Bluetooth üzerinden gönderilen sinyalle böceğin hareket etmesi sağlanıyor.

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Uzmanlar robotlar yerine böceklerin kullanılmasının kendilerine şarj konusunda avantaj sağladığını söylüyor.

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Aynı boydaki bir robotun üzerindeki pilin, böceğin üzerindekine göre çok daha kısa sürede bittiğine dikkat çekiliyor.

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Şu an için böceğin hareketlerini kontrol etmek için kullanılan elektronik parçaların maliyetinin yaklaşık 35 dolar olduğu belirtiliyor.

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Henüz çalışmanın çok başlarında olduğunu söyleyen Japon araştırmacılar, ilerde böceğin sırtına kamera gibi farklı cihazları da yerleştirilebilmeyi planlıyor.

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