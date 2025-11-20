Robot köpek "Tommy" göreve başladı: Çocukların yeni umudu oldu
20.11.2025 15:23
Son Güncelleme: 20.11.2025 15:33
AA
Peru'nun başkenti Lima'da yanık ve kanser servisinde yatan çocuk hastalara destek olması için tasarlanan robot köpek tedavilere destek olmaya başladı.
EMPATİ DUYGUSUNA DESTEK OLUYOR
Güney Amerika ülkesi Peru'nun San Borja bölgesinde bulunan Ulusal Çocuk Enstitü Hastanesi, yanık ve hemotoloji bölümündeki çocuk hastalar için robot köpek projeyi ortaya koydu. Çocuk hastalarda empati duygusunun artmasını sağlayan robot köpek Tommy'nin iyileşme sürecine olumlu yansıması bekleniyor.
ÖYKÜLERLE KAYGIYI AZALTIYOR
Tasarlanan köpek, çocuklara duygusal destek vererek hastanede yaşadıkları olumsuz duyguları azaltıyor. Tommy'nin öyküler ve önceden kaydedilmiş sesler aracılığıyla çocuk hastalarla iletişim kurarak korku ve kaygılarını azalttığı belirtildi.
YAPAY ZEKAYLA TASARLANDI
Robot köpek Tommy, yapay zeka, robotik kodlama ve 3D yazıcı sistemleri kullanılarak tasarlandı.