Rock and Roll Hall of Fame 2026 adayları açıklandı

Rock and Roll Hall of Fame Vakfı, 2026 yılı için aday listesini açıkladı.

Listede en göze çarpan isimlerden biri 1990'larda çıkış yapan ve kavgalarıyla, dağılmasıyla ve 2025 yılında yeniden bir araya gelmesiyle müziği kadar dramasıyla da ses getiren Oasis oldu.

Liam ve Noel Gallagher kardeşlerin temelini oluşturduğu grup 2009 yılında kardeşlerin kavgasıyla dağılmış ancak 2025 yılında grup bir turneyle yeniden sahnelere dönmüştü.