Rock and Roll Hall of Fame 2026 adayları açıklandı
14.04.2026 13:05
Erdem Güzel
Müzik dünyasının en prestijli olaylarından biri olarak bilinen Rock and Roll Hall of Fame’e bu yıl aday olan müzisyenler ve gruplar belli oldu.
İNGİLİZ GRUP OASIS LİSTEDE YER ALIYOR
Rock and Roll Hall of Fame Vakfı, 2026 yılı için aday listesini açıkladı.
Listede en göze çarpan isimlerden biri 1990'larda çıkış yapan ve kavgalarıyla, dağılmasıyla ve 2025 yılında yeniden bir araya gelmesiyle müziği kadar dramasıyla da ses getiren Oasis oldu.
Liam ve Noel Gallagher kardeşlerin temelini oluşturduğu grup 2009 yılında kardeşlerin kavgasıyla dağılmış ancak 2025 yılında grup bir turneyle yeniden sahnelere dönmüştü.
PHIL COLLINS BU KEZ TEK BAŞINA
Listedeki bir diğer isim aslında daha önce Rock and Roll Hall of Fame'e girmiş bir isim: Phil Collins. Genesis grubunun bir parçası olarak halihazırda bu unvana sahip olan ve, “In the Air Tonight”, "Sussudio" ve "Another Day in Paradise" gibi kült olmuş parçaları seslendiren Collins, solo kariyeriyle de 2026 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e girmiş olacak.
IRON MAIDEN DA HALL OF FAME'E KATILIYOR
Listede Oasis, ve Phil Collins'in yanı sıra Iron Maiden, Billy Idol, New Order, Sade, Luther Vandross, Joy Division gibi sanatçılar ve gruplar da yer alıyor.
Rock and Roll Hall of Fame and Museum, ABD'de Ahmet Ertegün tarafından özellikle rock and roll alanında en meşhur ve en etkili sanatçıların, yapımcıların ve müzik endüstrisine önemli katkıları olan diğer kişilerin geçmişlerini de kayıt altına almak için kurulan bir müze. İlk kez 1986 yılında Hall of Fame listesini yayınlayan müze, her yıl müzik tarihinde yer edinmiş isimleri bu Şöhretler Listesi'ne törenle alıyor. Bu yıl listeye aday olan isimler 14 Kasım'da yapılacak seramoniyle Rock and Roll Hall of Fame'e katılacak.