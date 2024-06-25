Roe v. Wade kararının iptalinin ikinci yılı: Kürtaj destekçileri ve karşıtlarından eylem

ROE V. WADE KARARI NEDİR?

ABD Yüksek Mahkemesi, 2022 yılında dokuz yargıçtan altısının oyu ile 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararı iptal etti.

Bu karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarrıldı ve bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.