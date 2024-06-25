Roe v. Wade kararının iptalinin ikinci yılı: Kürtaj destekçileri ve karşıtlarından eylem

ABD'de kürtaj hakkı mücadelesinin sembolü olan Roe v. Wade kararının bozulmasının ikinci yıl dönümünde yüksek mahkeme önünde protestolar vardı. Kürtaj hakları destekçileri kararı protesto ederken, karşıtlar da kutlama yaptı. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Donald Trump'ın karardaki rolüne işaret etti.

Roe v. Wade kararının iptalinin ikinci yılı: Kürtaj destekçileri ve karşıtlarından eylem - 1

ABD'de kürtaj hakkı mücadelesinin sembolü olan Roe v. Wade kararının bozulmasının ikinci yıl dönümünde protestolar düzenlendi.

Kürtaj hakları destekçisi ve karşıtı aktivistler, Washington'daki ABD Yüksek Mahkemesi önünde dün bir araya geldi.

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Roe v. Wade kararının iptalinin ikinci yılı: Kürtaj destekçileri ve karşıtlarından eylem - 2

Kürtaj karşıtları kararın iptal edilmesini kutlarken, diğerleri kınadı. Her iki taraf da kürtajın ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde kilit bir konu olacağı konusunda hemfikir.

Reuters'a konuşan protestoculardan biri şunları söyledi: "Bir kadın, seçimi ile kendisi için doğru olanı yapacaktır. Kürtaj yaptırmak isteyen kadınların üçte ikisinin zaten çocuğu var."

Roe v. Wade kararının iptalinin ikinci yılı: Kürtaj destekçileri ve karşıtlarından eylem - 3

2022 tarihli karardan bu yana Cumhuriyetçilerin yönetimindeki 20'den fazla eyalet kürtaja kısıtlamalar getirdi. Bazı muhafazakâr eyaletlerde bile kararın popüler olmaması, 2022 ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler için siyasi bir sorumluluk olduğunu kanıtladı.

Roe v. Wade kararının iptalinin ikinci yılı: Kürtaj destekçileri ve karşıtlarından eylem - 4

Güney eyaletlerinde kürtaja erişimin yok denecek kadar az olması, on binlerce kadını kürtaj için eyalet sınırlarını aşmaya zorladı ve ilaçla kürtajın artmasına yol açtı.

Roe v. Wade kararının iptalinin ikinci yılı: Kürtaj destekçileri ve karşıtlarından eylem - 5

Demokratlar Kasım seçimleri öncesinde konuya odaklanırken, Başkan Joe Biden'ın kampanyası, Donald Trump'ın karardaki rolünü vurgulamaya odaklandı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Arizona'da kadınlara seslendi.

Roe v. Wade kararının iptalinin ikinci yılı: Kürtaj destekçileri ve karşıtlarından eylem - 6

Harris, Latin kadınlara yaptığı konuşmada, üreme çağındaki Latinlerin yüzde 40'ının kürtaj yasağı olan eyaletlerde yaşadığını söyledi.

Başkan yardımcısı şöyle konuştıu: "Bu konu ile seçimler arasındaki bağlantıyı anlayalım, çünkü Joe Biden, çok açık bir şekilde Kongre, Roe v. Wade'in korumalarını tekrar yerine getirdiğinde, bunu yasal olarak imzalayacağını söyledi."

Roe v. Wade kararının iptalinin ikinci yılı: Kürtaj destekçileri ve karşıtlarından eylem - 7

Harris ayrıca mayıs ayında Arizona milletvekillerinin, eyaletin 1864 tarihli kürtaj yasağını yürürlükten kaldırmak için oy kullandıklarını hatırlatı.

Roe v. Wade kararının iptalinin ikinci yılı: Kürtaj destekçileri ve karşıtlarından eylem - 8

ROE V. WADE KARARI NEDİR?

ABD Yüksek Mahkemesi, 2022 yılında dokuz yargıçtan altısının oyu ile 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararı iptal etti.

Bu karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarrıldı ve bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.

Roe v. Wade kararının iptalinin ikinci yılı: Kürtaj destekçileri ve karşıtlarından eylem - 9

1973'TE YASALLAŞMIŞTI

Jane Roe takma isimli Norma McCorvey, 1969 yılında Teksas'ta kürtaj yaptırmak isteyen 22 yaşında bir kadındı. 

Bu, McCorvey'nin üçüncü hamileliğiydi.

Kürtajın yasak olduğu Teksas eyaletine ve başsavcı Henry Wade'e dava açtı.

Davada alınan karar sonucu, 1973 yılında kadınlara gebeliğin ilk üç ayında kürtaj hakkı verildi.

Karar, 2022 yılında "yanlış olduğu" gerekçesiyle bozuldu.

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