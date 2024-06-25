Roe v. Wade kararının iptalinin ikinci yılı: Kürtaj destekçileri ve karşıtlarından eylem
ABD'de kürtaj hakkı mücadelesinin sembolü olan Roe v. Wade kararının bozulmasının ikinci yıl dönümünde yüksek mahkeme önünde protestolar vardı. Kürtaj hakları destekçileri kararı protesto ederken, karşıtlar da kutlama yaptı. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Donald Trump'ın karardaki rolüne işaret etti.
ABD'de kürtaj hakkı mücadelesinin sembolü olan Roe v. Wade kararının bozulmasının ikinci yıl dönümünde protestolar düzenlendi.
Kürtaj hakları destekçisi ve karşıtı aktivistler, Washington'daki ABD Yüksek Mahkemesi önünde dün bir araya geldi.