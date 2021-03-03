Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Augustus’un anıt mezarı ziyarete açıldı

İlk Roma imparatoru Augustus için 2 bin yıl önce inşa edilen anıt mezar (mozole), 14 yıl ve 12,25 milyon dolarlık (yaklaşık 90 milyon Türk lirası) restorasyon projesinden sonra halka yeniden açıldı. Çöplerin kaldırılması ve çevredeki ağaçların temizlenmesi de dahil olmak üzere, İtalya’nın başkentinde yer alan anıtın restore edilmesi ve güvenli hale getirilmesi beş yıl sürdü.

ntv.com.tr - AFP - Reuters 03.03.2021 - 12:59

Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Augustus’un anıt mezarı ziyarete açıldı - 1

İtalya’nın başkenti Roma'nın şehir merkezinde yükselen antik mezar, bir zamanlar askeri gözetleme noktası olarak kullanıldı ve soylular tarafından eğlence merkezi olarak kullanıldı.

Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Augustus’un anıt mezarı ziyarete açıldı - 2

2007 yılında Augustus’un mozolesi, yolları çöplerin doldurması ve duvarların arasından ağaçların büyümesi nedeniyle bakıma muhtaç hale geldi ve ziyaretçiler için güvensiz bir ortam yarattı. 

Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Augustus’un anıt mezarı ziyarete açıldı - 3

Anıt mezar, artık İtalyan iletişim şirketi TIM'in 9,6 milyon dolarlık bağışıyla ve hükümetitten sağlanan fonla eski ihtişamını geri döndü. 

Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Augustus’un anıt mezarı ziyarete açıldı - 4

"İNSANLIĞIN MİRASININ DEĞERLİ BİR MÜCEVHERİ"

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi The Telegraph'a yaptığı açıklamada, “Nihayet Augustus Mozolesi yeniden açılıyor. Yıllarca kapalı kaldıktan sonra, dünyaya insanlık mirasının değerli bir mücevherini geri getirdik. Roma geleceğe bakmak için geçmişinden en iyi şekilde yararlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Augustus’un anıt mezarı ziyarete açıldı - 5

Bununla birlikte Raggi, mozolenin  corona virüs salgını sonrasında şehrin ve tüm ülkenin toparlanması için önemli bir sembol olduğunu söyledi.

Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Augustus’un anıt mezarı ziyarete açıldı - 6

Öte yandan, yapı İtalyan’ın modern tarihi boyunca  asma bahçe, boğa güreşi oditoryumu ve havai fişek gösterileri de dahil olmak üzere  yıllar boyunca farklı amaçlarla kullandı.

Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Augustus’un anıt mezarı ziyarete açıldı - 7

MUSSOLİNİ OPERA BİNASI OLARAK KULLANDI

Geçen yüzyılın başında, faşist diktatör Benito Mussolini, antik Roma'nın simge yapılarını önce mozoleyi büyük bir opera salonuna dönüştürdü. Roma imparatorluğu ihtişamını yeniden canlandırmak isteyen Mussolini, bölgeyi restore etti ve etrafına bugün lüks restoranlar ve mağazalara ev sahipliği yapan Piazza Augusto Imperatore adlı kare bir meydan inşa etti.

Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Augustus’un anıt mezarı ziyarete açıldı - 8

BÜYÜK İSKENDER'İN MEZARINDAN İLHAM ALINDI

90 metre çapında ve 24 metre yüksekliğinde dairesel yapının inşası için Mısır'da bulunan Büyük İskender'in anıt mezarından ilham alındığı düşünülüyor. Mozolenin merkezinde, bir zamanlar imparatorluk ailesine ait eşyaların olduğu odalar bulunuyor, Bununla birlikte Augustus’un soyundan gelen bazı kişilerde aynı mezara gömüldü.

Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Augustus’un anıt mezarı ziyarete açıldı - 9

ROMA’NIN İLK İMPARATORU AUGUSTUS KİMDİR?

Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı olan Augustus, milattan önce 47 ile Milattan Sonra 14 yılları arasında hüküm sürdü. Mö. 44 yılında evlatlık edinilmesinin ardından Gaius Julius Caesar Octavianus adını aldı. Genç Octavius, büyük amcası Jül Sezar tarafından evlat edinildi  ve Sezar'ına öldürülmesinin ardından onun varisi oldu.

Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Augustus’un anıt mezarı ziyarete açıldı - 10

Ertesi yıl Octavius, Marcus Antonius ve Marcus Aemilius Lepidus'la birlikte güç birliğine giderek "İkinci üçlü hükümdarlık", triumvirlik olarak bilinen askeri diktatörlüğü oluşturdu. Bir Triumvir olarak Octavianus, konsüller Hirtius ve Pansa'nın ölümlerinin ardından konsül güçlerini elinde topladı ve kendini sürekli olarak seçtirerek Roma ve eyaletlerinin büyük bölümünü bir otokrat şeklinde oldukça etkili bir biçimde yönetti. 

Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Augustus’un anıt mezarı ziyarete açıldı - 11

Üçlü yönetim, hükümdarlarının arasındaki kişisel ihtiraslar sonucunda çöktü. Lepidus sürgüne gönderilirken Antonius MÖ.  31 yılında Octavianus'un ordusuna karşı kaybettiği Actium Savaşı'nın ardından bir suikast sonucu öldürüldü.

Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Augustus’un anıt mezarı ziyarete açıldı - 12
İkinci üçlü hükümdarlığın sona ermesinden sonra, Octavianus Roma Senatosunun yetkisinde olan ancak pratikte kendi üzerinde topladığı idari güçler yardımıyla Roma Cumhuriyeti'nin dış görünüşünü düzeltti. Bir cumhuriyet olarak tasarlanmış devletin tek bir kişi tarafından yönetilebilmesi için uygun hale getirilmesi birkaç yıl sürdü ve sonuçta Roma İmparatorluğu olarak bilinen yapı ortaya çıktı.
Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Augustus’un anıt mezarı ziyarete açıldı - 13
Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Augustus’un anıt mezarı ziyarete açıldı - 14
Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Augustus’un anıt mezarı ziyarete açıldı - 15

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