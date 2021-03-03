Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Augustus’un anıt mezarı ziyarete açıldı

ntv.com.tr - AFP - Reuters 03.03.2021 - 12:59
İtalya’nın başkenti Roma'nın şehir merkezinde yükselen antik mezar, bir zamanlar askeri gözetleme noktası olarak kullanıldı ve soylular tarafından eğlence merkezi olarak kullanıldı.
2007 yılında Augustus’un mozolesi, yolları çöplerin doldurması ve duvarların arasından ağaçların büyümesi nedeniyle bakıma muhtaç hale geldi ve ziyaretçiler için güvensiz bir ortam yarattı.
Anıt mezar, artık İtalyan iletişim şirketi TIM'in 9,6 milyon dolarlık bağışıyla ve hükümetitten sağlanan fonla eski ihtişamını geri döndü.
Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi The Telegraph'a yaptığı açıklamada, “Nihayet Augustus Mozolesi yeniden açılıyor. Yıllarca kapalı kaldıktan sonra, dünyaya insanlık mirasının değerli bir mücevherini geri getirdik. Roma geleceğe bakmak için geçmişinden en iyi şekilde yararlanmalıdır” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte Raggi, mozolenin corona virüs salgını sonrasında şehrin ve tüm ülkenin toparlanması için önemli bir sembol olduğunu söyledi.
Öte yandan, yapı İtalyan’ın modern tarihi boyunca asma bahçe, boğa güreşi oditoryumu ve havai fişek gösterileri de dahil olmak üzere yıllar boyunca farklı amaçlarla kullandı.
Geçen yüzyılın başında, faşist diktatör Benito Mussolini, antik Roma'nın simge yapılarını önce mozoleyi büyük bir opera salonuna dönüştürdü. Roma imparatorluğu ihtişamını yeniden canlandırmak isteyen Mussolini, bölgeyi restore etti ve etrafına bugün lüks restoranlar ve mağazalara ev sahipliği yapan Piazza Augusto Imperatore adlı kare bir meydan inşa etti.
90 metre çapında ve 24 metre yüksekliğinde dairesel yapının inşası için Mısır'da bulunan Büyük İskender'in anıt mezarından ilham alındığı düşünülüyor. Mozolenin merkezinde, bir zamanlar imparatorluk ailesine ait eşyaların olduğu odalar bulunuyor, Bununla birlikte Augustus’un soyundan gelen bazı kişilerde aynı mezara gömüldü.
Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı olan Augustus, milattan önce 47 ile Milattan Sonra 14 yılları arasında hüküm sürdü. Mö. 44 yılında evlatlık edinilmesinin ardından Gaius Julius Caesar Octavianus adını aldı. Genç Octavius, büyük amcası Jül Sezar tarafından evlat edinildi ve Sezar'ına öldürülmesinin ardından onun varisi oldu.
Ertesi yıl Octavius, Marcus Antonius ve Marcus Aemilius Lepidus'la birlikte güç birliğine giderek "İkinci üçlü hükümdarlık", triumvirlik olarak bilinen askeri diktatörlüğü oluşturdu. Bir Triumvir olarak Octavianus, konsüller Hirtius ve Pansa'nın ölümlerinin ardından konsül güçlerini elinde topladı ve kendini sürekli olarak seçtirerek Roma ve eyaletlerinin büyük bölümünü bir otokrat şeklinde oldukça etkili bir biçimde yönetti.
Üçlü yönetim, hükümdarlarının arasındaki kişisel ihtiraslar sonucunda çöktü. Lepidus sürgüne gönderilirken Antonius MÖ. 31 yılında Octavianus'un ordusuna karşı kaybettiği Actium Savaşı'nın ardından bir suikast sonucu öldürüldü.