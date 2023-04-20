Roma'da çevreciler yolu trafiğe kapattı: İşlerine gitmeye çalışanlar öfkelendi

İtalya'nın başkentinde çevre aktivistleri yolu trafiğe kapattı. Bu eylemleri işlerine gitmeye çalışırken yolda kalanları öfkelendirdi.
Roma'da "Ultima Generazione" (Son jenerasyon) isimli çevre grubu yine ses getiren bir protestoya imza attı. Protestonun adresi Roma'nın simgelerinden Kolezyum'un önüydü.
Küresel ısınmaya karşı daha fazla önlem alınmasını isteyen eylemciler yolu trafiğe kapattı. İşlerine giderken yolda kalan Romalılar tepkiliydi. İki grup arasında söz düellosu polisin müdahalesiyle sonlandı.
İtalyan polisi, çevre aktivistlerini bölgeden uzaklaştırdı. Benzer görüntüler Almanya'dan da geldi. Çevre aktivistleri başkent Berlin'de simge yapıların önündeki yolları trafiğe kapattı.
Ellerini asfalta yapıştıran eylemcileri bölgeden uzaklaştırmak kolay olmadı.
"Ultima Generazione" isimli çevre grubu, son dönemde düzenlediği eylemlerle dikkat çekiyor.
Çevre aktivistleri, geçen yıl Milano'daki La Scala opera binasına boya fırlatmıştı. Dünyaca ünlü ressamların tabloları da benzer protestoların hedefi haline gelmişti.