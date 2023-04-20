Roma'da çevreciler yolu trafiğe kapattı: İşlerine gitmeye çalışanlar öfkelendi

italya'da çevre aktivistleri Roma'nın simgelerinden Kolezyum'un önündeki yolu trafiğe kapattı. Yola oturan eylemcilerle işlerine gitmeye çalışan Romalılar arasında gerginlik yaşandı.

Roma'da çevreciler yolu trafiğe kapattı: İşlerine gitmeye çalışanlar öfkelendi - 1

İtalya'nın başkentinde çevre aktivistleri yolu trafiğe kapattı. Bu eylemleri işlerine gitmeye çalışırken yolda kalanları öfkelendirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Roma'da çevreciler yolu trafiğe kapattı: İşlerine gitmeye çalışanlar öfkelendi - 2

Roma'da "Ultima Generazione" (Son jenerasyon) isimli çevre grubu yine ses getiren bir protestoya imza attı. Protestonun adresi Roma'nın simgelerinden Kolezyum'un önüydü.

Roma'da çevreciler yolu trafiğe kapattı: İşlerine gitmeye çalışanlar öfkelendi - 3

İŞE GİDEN ROMALILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Küresel ısınmaya karşı daha fazla önlem alınmasını isteyen eylemciler yolu trafiğe kapattı. İşlerine giderken yolda kalan Romalılar tepkiliydi. İki grup arasında söz düellosu polisin müdahalesiyle sonlandı.

Roma'da çevreciler yolu trafiğe kapattı: İşlerine gitmeye çalışanlar öfkelendi - 4

İtalyan polisi, çevre aktivistlerini bölgeden uzaklaştırdı. Benzer görüntüler Almanya'dan da geldi. Çevre aktivistleri başkent Berlin'de simge yapıların önündeki yolları trafiğe kapattı.

Roma'da çevreciler yolu trafiğe kapattı: İşlerine gitmeye çalışanlar öfkelendi - 5

Ellerini asfalta yapıştıran eylemcileri bölgeden uzaklaştırmak kolay olmadı.

Roma'da çevreciler yolu trafiğe kapattı: İşlerine gitmeye çalışanlar öfkelendi - 6

"Ultima Generazione" isimli çevre grubu, son dönemde düzenlediği eylemlerle dikkat çekiyor.

Roma'da çevreciler yolu trafiğe kapattı: İşlerine gitmeye çalışanlar öfkelendi - 7

Çevre aktivistleri, geçen yıl Milano'daki La Scala opera binasına boya fırlatmıştı. Dünyaca ünlü ressamların tabloları da benzer protestoların hedefi haline gelmişti.

Roma'da çevreciler yolu trafiğe kapattı: İşlerine gitmeye çalışanlar öfkelendi - 8
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