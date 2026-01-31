Roma'da restorasyon tartışması. Melek figürü restorasyondan sonra Meloni'ye benzetildi

ANSA haber ajansına konuşan bazilikadan sorumlu Piskopos Daniele Micheletti, "Bu sabah gazetede haberi okudum ve restorasyonu görmeye gittim. Gerçekten de belli bir benzerlik var ama bunu neden böyle yaptığını restorasyonu yapan kişiye sormanız gerekir. Nedenini ben bilmiyorum. Ben tam olarak olduğu gibi restore edilmesini istedim. Orada bir melek vardı ama yüz hatlarının öyle olup olmadığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Roma Piskoposluğundan ANSA'ya yapılan açıklamada da Meloni'ye benzeyen melekli freskin "şaşkınlıkla" karşılandığı belirtilerek, "Sanatçının müdahale ettiği açık. Bu konudan ve restoratörün niyetinden tamamen habersizdik ve bilgilendirilmedik. Şimdi ne olduğunu araştırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.