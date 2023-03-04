Romanya, dünyada bir ilki gerçekleştirdi: Başbakan, yapay zekalı hükümet danışmanı getirdi

Bununla birlikte, Romenler fikirlerini bir web sitesinin (ion.gov.ro) yanı sıra sosyal medya ve bazı mekanlardan da gönderebilecekler. Araştırma ekibinin koordinatörü Nicu Sebe'ye göre, Ion daha sonra bu mesajları hükümetin değerlendirmesi için sentezleyecek. Ancak kullanıcılar Ion'un kendisinden bir yanıt almayacak.