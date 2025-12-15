Romanya'da yolsuzluk ifşaları sonrası binlerce kişi sokakta

Bükreş'te Üniversite Meydanı'ndan Zafer Meydanı'na yürüyen yaklaşık 10 bin kişilik kalabalık, "Yolsuzluk değil adalet", "Sizi görüyoruz" ve "İtaat değil bağımsızlık" sloganları attı.

Göstericiler, yargı sistemindeki çürümeye göz yumdukları gerekçesiyle Adalet Bakanı Radu Marinescu, İçişleri Bakanı Cătălin Predoiu, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Müdürlüğü (DNA) Başkanı Marius Voineag ve Yüksek Mahkeme Başkanı Lia Savonea'nın derhal görevden alınmasını talep ediyor.

Protestolar sadece başkentle sınırlı kalmadı. Kaloşvar (Cluj-Napoca) ve Temeşvar (Timişoara) gibi büyük şehirlerde de benzer yürüyüşler düzenlendi.

Temeşvar'da protestocuların adliye binası önünde toplanarak tepkilerini dile getirdiği görüldü.

Öfke, sadece sokak eylemleriyle sınırlı kalmayıp dijital platformlara da yansıdı; yargı yasalarında değişiklik talep eden bir dilekçe kısa sürede 160 bin imzaya ulaştı.

Protestolara katılan 28 yaşındaki fizikçi Liviu, Reuters'a yaptığı açıklamada toplumdaki genel hissiyatı şu sözlerle dile getirdi:

"Şu anda toplumdaki en belirgin etki, Romanya adalet sistemine duyulan güvenin ve bu konuda hala bir şeyler yapılabileceğine dair inancın tamamen kaybolmuş olmasıdır."