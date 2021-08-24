Romanya'nın Transilvanya bölgesinde onlarca insan iskeleti içeren 6 bin yıllık mezarlık bulundu: İnsanlık tarihinin bilinmeyenleri açığa çıktı

ntv.com.tr 24.08.2021 - 16:28
Romanya'nın Transilvanya bölgesindeki kazılar Temmuz ayında başladı ve yakın zamanda yaklaşık 6 bin yıl önce ölen onlarca kişinin kalıntılarını içeren çok sayıda mezar ortaya çıkarıldı.
Antik mezarlık, Transilvanya’nın Kaloşvar kentindeki Iclod'da mahallesinin yakınlarında keşfedildi. İskeletlerin kafataslarının veya ayaklarının üzerinde çömlek kaplar bulundu. Araştırmacılar bu kapların öbür dünyaya adak olarak kullanıldığını söyledi.
Transilvanya Ulusal Tarih Müzesi'nden arkeolog olan Paul Pupeză, ”Bu dönemde yaşayan insanların hikayelerinin ortaya çıkarılması çok önemli. Onlar hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, kendimiz hakkında da o kadar bilgi sahibi oluruz” dedi.
Diğer taraftan araştırmacılar, aynı bölgede 2 bin 200 ile 2 bin yıl öncesine tarihlenen başka bir mezarlığında kalıntılarını ortaya çıkardı. Ancak, Taş Devri sakinlerinin aksine, Keltler ölüleri yaktı ve onların küllerini diğer eşyalarla birlikte çömleklere gömdü.
Bununla birlikte Romanya, 2014 yılında arkeologların Avrupa'nın en eski insan ayak izlerinden bazılarını bulduğu bir keşif de dahil olmak üzere, son birkaç yılda önemli arkeolojik keşiflere sahne oldu.