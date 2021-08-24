Romanya'nın Transilvanya bölgesinde onlarca insan iskeleti içeren 6 bin yıllık mezarlık bulundu: İnsanlık tarihinin bilinmeyenleri açığa çıktı



Romanya'nın Transilvanya bölgesinde, 6 bin yıl öncesine ait bir mezarlık ortaya çıkarıldı. Neolitik döneme tarihlenen mezarlıkta, iskeletlerin kafataslarının ve ayaklarının üzerinde çömlek kaplar bulundu. Aynı bölgede, ayrıca yaklaşık 2 bin 200 yıl önce aynı arazide yaşayan bir Kelt uygarlığının kalıntılarını da keşfetti. Bilim insanları yeni keşfin, insanlığın kurduğu ilk uygarlıklara dair bilinmeyenleri açığa çıkardığını söyledi.

Abone ol Paylaş









ntv.com.tr 24.08.2021 - 16:28

Romanya'nın Transilvanya bölgesindeki kazılar Temmuz ayında başladı ve yakın zamanda yaklaşık 6 bin yıl önce ölen onlarca kişinin kalıntılarını içeren çok sayıda mezar ortaya çıkarıldı.

Antik mezarlık, Transilvanya’nın Kaloşvar kentindeki Iclod'da mahallesinin yakınlarında keşfedildi. İskeletlerin kafataslarının veya ayaklarının üzerinde çömlek kaplar bulundu. Araştırmacılar bu kapların öbür dünyaya adak olarak kullanıldığını söyledi.

"ONLAR HAKKINDA NE KADAR ÇOK ŞEY BİLİRSEK, KENDİMİZİ O KADAR TANIRIZ" Transilvanya Ulusal Tarih Müzesi'nden arkeolog olan Paul Pupeză, ”Bu dönemde yaşayan insanların hikayelerinin ortaya çıkarılması çok önemli. Onlar hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, kendimiz hakkında da o kadar bilgi sahibi oluruz” dedi.

KELT MEZARLIĞINA AİT KALINTILAR DA BULUNDU Diğer taraftan araştırmacılar, aynı bölgede 2 bin 200 ile 2 bin yıl öncesine tarihlenen başka bir mezarlığında kalıntılarını ortaya çıkardı. Ancak, Taş Devri sakinlerinin aksine, Keltler ölüleri yaktı ve onların küllerini diğer eşyalarla birlikte çömleklere gömdü.

ROMANYA İNSANLIK TARİHİNE DAİR ÖNEMLİ KEŞİFLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR Bununla birlikte Romanya, 2014 yılında arkeologların Avrupa'nın en eski insan ayak izlerinden bazılarını bulduğu bir keşif de dahil olmak üzere, son birkaç yılda önemli arkeolojik keşiflere sahne oldu.

Bilim insanları, 1965 yılında Romanya'daki Ciur-İzbuc Mağarası'ndaki ayak izlerini tespit etti. Karpat Dağları'nda bulunan ve bir erkek, kadın ve çocuğa ait olduğu düşünülen ayak izlerinin hemen altında bulunan iki mağara ayısı fosilinin 2014 yılında yapılan radyokarbon ölçümleri, bu ilk insanların izlerini 36 bin 500 yıl önce bıraktığını gösterdi.

NEOLİTİK ÇAĞ HAKKINDA Cilalı Taş Devri veya bilimsel adıyla Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı) MÖ 8000 ile 5500 yılları arasında yaşandı. Bu dönemde, önceki devirlere göre daha sert ve daha düzgün taş aletler yapıldı. Topraktan veya kilden yapılan kaplar ateşte pişirilmesi sonucunda, seramik sanatı ortaya çıktı.



Öte yandan, Neolitik Çağ’da insanlık bilgi ve teknikte önceki dönemlere göre oldukça ileri bir düzeye çıktı. Kemik ve taştan daha kullanışlı aletler yapıldı.

İNSANLAR İLK KEZ NEOLİTİK ÇAĞ'DA YERLEŞİK DÜZENE GEÇTİ Aynı zamanda, insanların yerleşik düzene geçmesi de bu dönemde meydana geldi. Birbirine yakın aileler topluca bir yerde oturarak tarihteki ilk köyleri kurdu. Ayrıca insanlar tahıl üretimine de bu dönemde başladı; hayvanlar evcilleştirildi ve insanlar tüketicilikten üretici duruma geçti. İlk ticari faaliyetler de bu devirde görüldü.

Paylaş







