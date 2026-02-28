Rotterdam'da TCG Anadolu Türk Savunma Sanayi Fuarı
28.02.2026 05:18
AA
NATO'nun "Steadfast Dart 2026" tatbikatı kapsamında Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisinde Türk Savunma Sanayisi Fuarı düzenlendi.
NATO'nun "Steadfast Dart 2026" tatbikatına katılan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Anadolu SİHA gemisi, TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis gemileriyle birlikte Baltık Denizi’nde icra edilen atış faaliyetinin ardından Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda demirledi.
Atış faaliyetlerinde adeta gövde gösterisi yapan TCG Anadolu'da Türk Savunma Sanayisi Fuarı düzenlendi.
Wilhelminakade’de, Kop van Zuid bölgesine 26 Şubat'ta konuşlanan 232 metre uzunluğundaki TCG Anadolu'daki fuara Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Lahey Askeri Ateşesi Deniz Yarbay Umut Gökaslan, Hollanda Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Harold Liebregs ile çeşitli ülkelerin büyükelçileri, askeri ataşeleri ve STK temsilcileri katıldı.
Yetkililer, gemide sergilenen, Türk savunma sanayisince üretilen askeri araçlarla ilgili davetlilere bilgi verdi.
Fuarın ardından düzenlenen resepsiyonda konuşan Tümamiral Bilican, misafirleri ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi. "Bugün, Türkiye’nin savunma sanayisinin yenilikçiliğini, uzmanlığını ve güçlü kararlılığını en iyi şekilde görme fırsatı bulduk." diyen Bilican, fuarı dünyanın denizcilik merkezlerinden Rotterdam’da gerçekleştirmenin büyük anlam taşıdığını dile getirdi.
Tümamiral Bilican “Türkiye, yalnızca NATO içinde değil küresel ölçekte de önemli bir teknoloji ortağı haline gelmiştir. Bugün Deniz Kuvvetlerimize ait sistemlerin ve insansız hava araçlarımızın yüzde 80’inden fazlası yerli imkanlarla üretilmektedir. Bu durum, dikkatli bir stratejinin, akıllı planlamanın ve güçlü bir kararlılığın yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da TCG savaş gemilerini Rotterdam’da ağırlamaktan büyük gurur ve onur duyduğunu dile getirerek, “Gururluyuz çünkü yaklaşık 30 yıl aradan sonra ilk kez bir Türk donanma gemisi, Hollanda’yı ziyaret ederek buraya demirlemiştir. Dünya siyasetinin ve jeopolitiğin oldukça belirsiz olduğu, geleceğin daha fazla dayanışma, güçlü savunma, güçlü ortaklıklar ve azalan bağımlılık gerektirdiği bir dönemdeyiz.” şeklinde konuştu.
NATO'nun Hollanda'daki Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın (JFC Brunssum), Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlediği "Steadfast Dart 2026" tatbikatında Türkiye'nin yerli ve milli üretim teçhizatı ve araçları da görücüye çıktı.
Etkinliğe TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis gemilerinin yanı sıra 11 ülkeden 10 binden fazla askeri personel katılıyor.