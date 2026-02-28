Rotterdam'da TCG Anadolu Türk Savunma Sanayi Fuarı

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da TCG savaş gemilerini Rotterdam’da ağırlamaktan büyük gurur ve onur duyduğunu dile getirerek, “Gururluyuz çünkü yaklaşık 30 yıl aradan sonra ilk kez bir Türk donanma gemisi, Hollanda’yı ziyaret ederek buraya demirlemiştir. Dünya siyasetinin ve jeopolitiğin oldukça belirsiz olduğu, geleceğin daha fazla dayanışma, güçlü savunma, güçlü ortaklıklar ve azalan bağımlılık gerektirdiği bir dönemdeyiz.” şeklinde konuştu.