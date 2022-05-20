Ruanda'da İngiltere'den gönderilecek göçmenlerin kalacağı tesisler açıldı

Ruanda Hükümeti, İngiltere'den gönderilecek göçmen ve sığınmacıların yerleştirileceği üç tesisin açılışını yaptı. Göçmenlerin, farklı cinsiyet ve toplumsal özelliklerine göre Hope Hostel, Desire Otel ve Hallmark adlı rezidanslarda ağırlanacağı açıklandı.

Haberler - AFP - Anadolu Ajansı 20.05.2022 - 10:52

Ruanda'da İngiltere'den gönderilecek göçmenlerin kalacağı tesisler açıldı - 1

Basın açıklaması yapan Ruanda Hükümet Sözcü Yardımcısı Alain Mukurarinda, göçmenleri ağırlamak için hazırlıkların sürdüğünü ve bu ayın sonuna doğru ilk grubu beklediklerini söyledi.

Ruanda'da İngiltere'den gönderilecek göçmenlerin kalacağı tesisler açıldı - 2

Mukurarinda, "İlk göçmenlerin Ruanda'ya varış tarihi henüz belli değil. Yaklaşık 50 kişiden oluşan ilk grubun muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Ruanda'da İngiltere'den gönderilecek göçmenlerin kalacağı tesisler açıldı - 3

Göçmenlerin, Hope Hostel, Desire Otel ve Hallmark rezidanslarında ağırlanacağı açıklandı.

Ruanda'da İngiltere'den gönderilecek göçmenlerin kalacağı tesisler açıldı - 4

Mukurarinda, "'ye kaçak giren göçmenlerin yanı sıra aileler, bekarlar ve yaşlılar dahil olmak üzere tüm kategorilerdeki insanları bekliyoruz ve bu yüzden onları ağırlamak için farklı tesisler hazırladık" dedi.

Ruanda'da İngiltere'den gönderilecek göçmenlerin kalacağı tesisler açıldı - 5

Göçmenleri hapsetmeyeceklerini ve sadece ev sahipliği yapacaklarını söyleyen Mukurarinda, göçmenlerin seyahat haklarının olduğunu belirtti.

Ruanda'da İngiltere'den gönderilecek göçmenlerin kalacağı tesisler açıldı - 6

RUANDALILAR GİBİ HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP OLACAKLAR

Mukurarinda, "Göçmenler ve sığınmacılar, tıpkı Ruandalılar gibi hareket özgürlüğüne sahip olacaklar" ifadesini kullandı.

Ruanda'da İngiltere'den gönderilecek göçmenlerin kalacağı tesisler açıldı - 7

İngiltere ile imzaladıkları sözleşmeye göre, göçmenlerin 5 yıl boyunca tesislerde ağırlanacağını, daha sonra iltica başvurusu yapma hakkına sahip olacakları açıklandı.

Ruanda'da İngiltere'den gönderilecek göçmenlerin kalacağı tesisler açıldı - 8

İngiltere ve Ruanda, İngiltere'de yaşa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için 14 Nisan'da Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı anlaşması imzalamıştı.

Ruanda'da İngiltere'den gönderilecek göçmenlerin kalacağı tesisler açıldı - 9
Ruanda'da İngiltere'den gönderilecek göçmenlerin kalacağı tesisler açıldı - 10
Ruanda'da İngiltere'den gönderilecek göçmenlerin kalacağı tesisler açıldı - 11
Ruanda'da İngiltere'den gönderilecek göçmenlerin kalacağı tesisler açıldı - 12
Ruanda'da İngiltere'den gönderilecek göçmenlerin kalacağı tesisler açıldı - 13

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