Ruanda'da sel ve toprak kayması: 129 ölü

Ruanda'nın batı ve kuzey eyaletlerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 129'a çıktı. Bununla birlikte afetin vurduğu bölgelerde çok sayıda ev ve tarım alanı zarar gördü.

Ruanda'da sel ve toprak kayması: 129 ölü - 1

Ruanda basınında yer alan haberlere göre, ülkede dün başlayan sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

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Ruanda'da sel ve toprak kayması: 129 ölü - 2

Yakın dönemde ülkedeki en büyük felaketlerden biri olduğu belirtilen sel ve toprak kaymalarında 129 kişi hayatını kaybetti.

Ruanda'da sel ve toprak kayması: 129 ölü - 3

ÇOK SAYIDA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sel ve toprak kaymalarında çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi, tarım arazileri zarar gördü, Mukamira-Ngororero ve Rubavu-Rutsiro yollarında hasar oluştu.

Ruanda'da sel ve toprak kayması: 129 ölü - 4

Ruanda Meteoroloji Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerindeki yağışların mayısta ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alacağını açıklamıştı.

Ruanda'da sel ve toprak kayması: 129 ölü - 5
Ruanda'da sel ve toprak kayması: 129 ölü - 6
Ruanda'da sel ve toprak kayması: 129 ölü - 7
Ruanda'da sel ve toprak kayması: 129 ölü - 8
Ruanda'da sel ve toprak kayması: 129 ölü - 9
Ruanda'da sel ve toprak kayması: 129 ölü - 10
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