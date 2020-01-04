Ruhani'den Süleymani'nin ailesine taziye ziyareti

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi gözleri bölgeye çevirdi. İran'dan "intikam" açıklamaları gelmeye devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yoğun bir telefon diplomasisi yürütüyor. Irak'ta ise Amerikan askerlerinin varlığı tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Süleymani'nin eşi ve çocuklarını ziyaret etti.

NTV Haber 04.01.2020 - 13:39





İran, ABD'nin suikastle öldürdüğü Kasım Süleymani'nin yasını tutuyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Süleymani'nin ailesinin Tahran'daki evine taziye ziyaretinde bulundu. Ruhani, Süleymani'nin eşi ve çocuklarına başsağlığı diledi.

ABD'nin büyük bir hata yaptığını belirten Ruhani, "Amerikalılar nasıl büyük bir hata yaptıklarının farkında değiller. Bugün değil ama ilerleyen zamanda sonuçlarını görecekler" dedi.

Suikastın ardından Tahran yönetiminden ardı ardına "intikam" açıklamaları geliyor. İran'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecit Ravançi, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada sert bir misilleme yapılacağını bir kez daha ilan etti.

BM Temsilcisi Ravançi, "ABD ile İran arasında savaşa mı gidildiği" sorusuna ise "Amerika zaten savaşı başlattı" yanıtını verdi.

Saldırı Irak'ta da tartışmaları beraberinde getirdi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi başkanlığında toplanan Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD'nin ülkedeki askeri varlığına son verilmesi kararının alınabileceğini duyurdu.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, saldırı kınandı ve ülke egemenliğini ihlal ettiği belirtildi.

Hava saldırısının Amerikan kuvvetlerinin Irak'ta bulunma şartlarının dışına çıkmak anlamına geldiği vurgulandı.

Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının Irak parlamentosunda olağanüstü bir oturumda ele alınması bekleniyor.

Bağdat'ın kuzeyinde ise Haşdi Şabi örgütüne ait bir konvoya saldırı düzenlendiği iddia edildi. Ancak bu iddia hem Irak ordusu hem de Haşdi Şabi tarafından yalanlandı.

DAEŞ karşıtı koalisyon da bölgeye yönelik saldırı düzenlendiği iddiasini reddetti. Açıklamada, "Koalisyon son günlerde Taci bölgesine hava saldırısı düzenlemedi" ifadelerine yer verildi.

Amerika Birleşik Devletleri son gelişmelerin ardından bölgeye 3 bin ek asker gönderme kararı alırken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yoğun bir telefon diplomasisi yürütüyor.

ABD'li Bakan Pompeo, Rusya, Fransa, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Afganistan ve Pakistan'dan üst düzey isimlerle saldırıya dair görüştü.

Pompeo, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada ise Avrupalı müttefiklerini eleştirdi. Pompeo, "Açıkçası Avrupalılar istediğimiz gibi yardımcı olmuyorlar" dedi.

Mike Pompeo; Süleymani'nin öldürülmesiyle çok sayıda Avrupalının hayatının kurtulduğunu da belirtti.