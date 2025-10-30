"Ruhları geri getiriyor": Ölüler Günü çiçeği tehdit altında
Meksika'da her yıl Ölüler Günü kutlamalarının simgesi olan cempasuchil çiçeği, iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Çiftçiler hasatlarını kaybederken, asırlık geleneklerin akıbeti de belirsiz.
Meksika'da her yıl Ölüler Günü kutlamalarını süsleyen parlak turuncu cempasuchil çiçeği, değişen hava koşulları nedeniyle ciddi tehdit altında.
Çiçeğin, ölenlerin ruhlarını yaşayanların dünyasına geri getirdiğine inanılıyor.
Bu çiçek aynı zamanda büyük bir ticari değere sahip. Sektörün bu yıl çiftçilere yaklaşık 2,7 milyon dolar gelir getirmesi bekleniyor.
Başkent Meksiko'nun güney ucundaki kırsal bir ilçe olan Xochimilco'da, 50 yaşındaki çiftçi Lucia Ortiz, yerel olarak "ölülerin çiçeği" anlamına gelen cempasuchil olarak bilinen kadife çiçeği tarlalarında yürüyor.