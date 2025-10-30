"Ruhları geri getiriyor": Ölüler Günü çiçeği tehdit altında

NESİLLERDİR YETİŞTİRİYORLAR

Ortiz'in ailesi nesillerdir, 1 ve 2 Kasım'da hayatını kaybetmiş sevdiklerini anma geleneğini simgeleyen bu çiçekleri yetiştiriyor.

Associated Press (AP) ajansının haberine göre Ortiz gibi çiftçiler, son yıllarda mahsullerini hayatta tutmak için büyük bir mücadele veriyor.

Çiftçiler, fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan iklim değişikliğinin, bağımlı oldukları hassas büyüme döngüsünü altüst eden aşırı yağış, kuraklık ve sellere yol açtığını belirtiyor.

Sadece bu yıl, bazı üreticiler aylarca süren şiddetli yağmur ve sellerin ardından çiçeklerinin yarısını kaybetti.

Ortiz, AP'ye yaptığı açıklamada, "Bu yıl çok büyük kayıp yaşadık. Cempasuchil çiçeğini yetiştirmekte bile zorlandık. İhtiyacımız olan gübreyi alacak paramızın olmadığı anlar oldu. Bazen elimizde hiçbir şey kalmadı" diye konuştu.